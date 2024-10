Eredetileg 240 lóerősnek harangozta be elektromos crossoverét az Abarth, a mostani premierre viszont megjelent egy még erősebb: 280 lóerős variáns is. Ez a döntés nyilván nem független attól, hogy az időközben bevezetett Alfa Romeo Junior (leánykori nevén Milano) már korábban megkapta ezt az emelt teljesítményű hajtásláncot – papíron tehát mostantól két azonos teljesítményű, közös műszaki alapokat alkalmazó sportos városi crossovere van a Stellantis csoportnak, ám amíg nem tudjuk őket közvetlen összehasonlításban kipróbálni, felesleges is agyalni az azonosságokon és eltéréseken.

Az Abarth 600e egyébként szintén két teljesítményszinten lesz elérhető: a Turismo modell 175 kW ( 240 LE) csúcsteljesítménnyel, 6,24 másodperces 0-100 km/óra gyorsulással, és a mindössze 1949 példányban készülő Scorpionissima, amely már 207 kilowattot (280 LE) tud, és álló helyzetből 5,85 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára.

Ezek az értékek azonban csak a három fokozatban állítható üzemmódváltó legélesebb beállításait alkalmazva bújnak elő. Ha a szelíd alapbeállítást határozzuk meg, 110 (Turismo), illeve 140 kW (Scorpionissima) az elérhető legnagyobb motorteljesítmény. A legnagyobb nyomatékot 300 Nm-ben, a végsebességet 150 km/órában korlátozza ilyenkor a vezérlés, de a gázreakciók és a kormánymű ilyenkor is sportos hangolású, bár az ESP óvatosan kezeli az autó kilengéseit.

A következő fokozat a Scorpion Street, azaz a közúti sportbeállítás, ahol már 150 / 170 kW-ot mozgósít a vezérlés, a legnagyobb forgatónyomaték 345 Nm, a végsebességet 180 km/órára emelik. A kormány és a gázpedál még sportosabb, az ESP megengedőbb lesz. Végül jön a Scorpion Track (érdekes, hogy ezeket az üzemmódokat az olasz nyelvű sajtóanyag is angolul használja, pedig mennyivel hangulatosabb volna a Scorpione Strada, a Scorpione Pista…), ahol a végsebesség eléri a 200 km/órát, a motor csúcsteljesítményét nemkorlátozzák, a legnagyobb forgatónyomaték ellenben marad 345 Nm.

A komponenseket megválogatott beszállítóktól vásárolta az Abarth. A Scorpionissima verzióhoz egyedi keverékű és szerkezetű Michelin Pilot Sport EV abroncsok készültek, a fékeket a motorsport-specialista Alcon szállítja (elöl 380 mm-es tárcsa és négydugattyús monoblokk nyereg lassít), a villanymotor erejét pedig mechanikus (tehát nem fékvezérelt) részlegesen önzáró differenciálmű osztja meg a hajtott kerekek között.

Gyorsításkor 36, lassításkor 34 százalékig tud összezárni a JTEKT sperrdifije. A futóművet házon belül készítették fel a megnövekedett igénybevételre, a feszesebb rugózás és csillapítás mellé módosított hátsó kanyarstabilizátort építettek be.

Az akkumulátor megnövelt teljesítményű hűtőrendszert kapott, amely sportos üzemmódokban még intenzívebben dolgozik, hogy megelőzze a túlmelegedést, hiszen az nem csak az élettartamot rövidítené meg, hanem a teljesítményleadást is rontaná.

Az üléseket a Sabelttől veszi az Abarth; ezek a Scorpionissmia verzióban még intenzívebb oldaltartást ígérnek, és négy különböző sűrűségű szivacsot alkalmaznak, továbbá áttört kivitelű háttámlával teremtenek versenyhangulatot.

A geometrikus elemekben bővelkedő külső dizájn két fő inspirációs forrásból táplálkozik. Az egyik az Abarth 850 TC (1961-1969) agresszívan szögletes első lökhárítója, a másik pedig a videojátékok és általában a digitális világ.

Ezeket a szögletes formákat azonban szélcsatornában tesztelték, hogy valódi áramlástani előnyöket hozzanak. A megjelenéshez és a stabilitáshoz egyaránt hozzájárul az elöl 30, hátul 25 mm-rel megnövelt nyomtáv.

Egészen különlegesek a 20 colos keréktárcsák, amelyeknek egyedi küllőzete a skorpió fullánkját igyekszik visszaadni, a kerékagy-borítás központi anyát imitál.

Ami a színeket illeti, a Turismo zöld, fehér, narancs és fekete árnyalatokban elérhető, míg a Scorpionissima a zöld mellett az előzetesben bemutatott lilában is választható.

A belső térben minden látványosabb, sportosabb, mint az alapot adó Fiat 600-asban: a felületeket bőr vagy Alcantara borítja, a pedálok és lábtámaszok alumíniumból készülnek, a kormány egyedi, az üléseket pedig már említettük. A műszerfal az alapkivitelen fekete, a limitált kiadáson matt fekete, rajta fényes fekete felirattal.

Ha már a Stellantis komoly energiát fektetett az új elektromos platform vezetőtámogató rendszereinek fejlesztésébe, az Abarth 600e is megkapja ezeket: figyelmeztet a rendszer, ha elbóbiskol a sofőr, ha kitér sávjából az autó, fékez, ha akadályt észlel, és hívja a mentőket, ha ütköztünk. A limitált kivitel ezen felül képes a sáv közepén maradni, és a dugót követni (azaz álló helyzetig lassít, majd onnan továbbindul).

A központi infotainment képernyő mindkét esetben 10,25 colos, de csak a Scorpionissima ad navigációt, online funkciókat, versenypályán használható telemetriai elemzéseket, továbbá kikapcsolható sporthang-generátort. Van kétféle online csomag, hangvezérlés, ChatGPT alapú asszisztens, és távvezérelhető funkciók (töltés, klimatizálás, stb.)

Az Abarth 600e október 28-tól rendelhető Európa-szerte; Magyarországon jelen pillanatban nem szerepel a márka konfigurátorában. A maximális hatótávolság egyébként 334 km, de ez pont az a villanyautó, ahol alighanem ez a legkevésbé lényeges paraméter.

