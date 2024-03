Benzines, dízel és elektromos erőforrásokkal is kapható az új BMW X2 a 2024 márciusi bevezetéskor, mindegyikből két-két változattal, első- és összkerékhajtással. A benzinesből a gyengébb, háromhengeres motort 48V-os hibridrendszer segíti, míg a dízeleknél egyetlen négyhengeres alapmotor van, a lágyhibrid hozzáadásával született kétféle specifikáció. Minden belsőégésű erőforrás alapfelszereltségként a hétfokozatú, duplakuplungos Steptronic automataváltóval dolgozik együtt.

sDrive20i M35i xDrive sDrive18d xDrive20d Erőforrás típusa háromhegeres benzinmotor, 48 V-os hibridrendszer négyhengeres benzinmotor négyhengeres dízelmotor négyhengeres dízelmotor, 48 V-os hibridrendszer Belsőégésű motor adatai 115 kW/156 LE, 240 Nm 221 kW/300 LE, 400 Nm 110 kW/150 LE, 360 Nm 110 kW/150 LE, 360 Nm Villanymotor adatai 14 kW/19 LE, 55 Nm – – 15 kW/20 LE, 55 Nm Rendszerteljesítmény 125 kW/170 LE, 280 Nm – – 120 kW/163 LE, 400 Nm Gyorsulás (0-100 km/óra) 8,3 mp 5,4 mp 8,9 mp 8,6 mp Végsebesség (km/óra) 213 250 210 207

Az iX2-ből létezik egy- és két villanymotoros verzió is, de mindkét változatnál fix, 64,8 kWh nettó kapacitású az akkumulátorcsomag. 11 kW-os töltőről 6,5 óra alatt telítődik a telep, de ha van három fázisunk és 22kW-os töltőnk, elég ehhez 3 óra 45 perc is. A nyilvános DC-töltőkről 130 kW-ot is fel tud venni a kocsi, ilyenkor fél óra alatt felugrik a töltöttség 10-ről 80 százalékra.

xDrive 30 eDrive 20 Erőforrás típusa összkerékhajtás két villanymotorral (elöl és hátul is) elsőkerék-hajtás egy villanymotorral Villanymotor adatai 230 kW/313 LE, 494 Nm 150 kW/204 LE, 250 Nm Gyorsulás (0-100 km/óra) 5,6 mp 8,6 mp Végsebesség (km/óra) 180 170

Elöl szimpla ágyazású lengőkaros, hátul multilink (háromkaros) futómű dolgozik az X2 alatt. A nem elektromos változatok kérhetőek adaptív M futóművel, folyamatosan alkalmazkodó lengéscsillapítókkal és 15 milliméteres hasmagasság-csökkenéssel.

Számos biztonsági és vezetéstámogató rendszer alapfelszereltség az X2-családban. Ilyen a frontirányú ütközésre figyelmeztető rendszer legújabb verziója, a sebességkorlátozásokra, illetve a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, mely korrigál is, valamint a tolatókamerával és tolatási segédlettel dolgozó parkolóasszisztens.

Opcióként elérhető a kormányzási- és sávtartó asszisztens, a dugókban hasznos aktív tempomat, mely megállítja és el is indítja az autót, vagy épp a kiszállásfigyelmeztető. Szélvédőre vetítő kijelző is kérhető. A beépített kamerák rögzíthetik a vezetést, a balesetet megelőző pillanatokat, illetve adott esetben az autólopási kísérletekről is képi bizonyítékokat gyűjthet a BMW.