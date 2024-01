Elektromosként roppant kifinomult valami a Mazda MX-30, nagy meglepetést nem okoz, néma csendben szalad, ha kell azonnal meglódul, a kormány mögötti fülekkel pedig a motorfék – visszatáplálás – intenzitását lehet állítani. Aki szeret így vezetni, az a legtöbb forgalmi helyzetben egy pedállal megoldhat mindent, a fékpedálhoz csak állóra fékezésnél, vagy vészfékezésnél kell nyúlni. Lábbal.

Amikor kifogy a szufla az akkumulátorból, akkor jön a meglepetés. A Wankel-motor belépője elsőre annyira meghökkentő, mint mikor vasárnap délben Hegedűs néninél nekifekszik a panelnek valamelyik rokon a Hiltivel. Távoli, tompa moraj, de zavaró. Összerezzen az ember, hogy valami biztos elromlott, de nem, csak eddig el volt kényeztetve a fene nagy csendben. A Wankel-motor amúgy izgalmas valami, és a Mazda utolsó szamurájként kitartóan reszelgeti, láthatóan eredményesen, hogyha a jelenlegi kibocsátási normákat tudják hozni vele.

A vezérlés télen nagyjából 20 százalékos akkumulátor töltöttségnél kezdi el a benzinmotort is használni, addig simán lehet tisztán villannyal autózni. Illetve még padlógázas gyorsításoknál is azonnal elindul a motor, bár ennek sok értelme nincs, hiszen a hajtásba nem segít be, csak elektromos áramot termel.

Hiába nincs semmi jelentősége, a motor mégsem folyamatos fordulaton dolgozva tölti az akkumulátort, hanem a gázpedál állásától függően változtatja a fordulatszámát. Így kevésbé zavaró, a folyamatosan egyhangúan zúgó motorra kényes vezetőknek.

Ha valahogy sikerül 10 százalék alá meríteni a telepeket, akkor aktiválódik a teknősbéka üzemmód, amitől elképesztően lomhává és erőtlenné válik az autó, ilyenkor még egy lovaskocsi előzése is életre szóló kalanddá válhat. Szerencsére pár perc alatt összekapja magát az autó, és onnan ismét miénk mind a 170 lóerő.

Futóműve valamivel egyszerűbb, mint amit a legtöbb Mazdánál megszokhattunk, itt hátul csupán csatolt hosszlengőkaros megoldás találni az autó alatt. Ugyan ez nem olyan igényes, mint a független felfüggesztés, de kisebb helyen elfér és könnyebb is annál. Menet közben nem igazán érezni ennek a hátrányát, legfeljebb amikor az autó hátulja találkozik az úthibával. Akkor viszont kellemetlen hangok érkeznek hátulról, főleg egy egy komolyabb gödör után. Úttartása ettől függetlenül stabil, megbízható, kanyarban sem dől meg vészesen.

Kormányzása precíz, a kormány forgatásához szükséges erő is jól eltalált, és a fűthető kormánykerék fogása, is kellemes, a rajta lévő gombokkal pedig rengeteg dolgot el lehet intézni. A rajta lévő feliratok aprók, némelyik nehezen kivehető a csillogó felületen, de a funkciók helyét pár nap alatt meg lehet jegyezni, onnan vakon megy minden.

Vezetőtámogató rendszerei közül nekem a holttérfigyelő lett a kedvencem, mert még a tükörbe sem kell belenézni, hogy tudjunk a holttérben settenkedő másik autósról. A head up display egy apró kis jellel mutatja meg, melyik oldalon van valaki, akit még nem is látunk. Imádtam a keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszert is, ami a hátrafelé kiparkolást könnyíti, illetve teszi biztonságossá az amúgy hátrafelé nehezen átlátható kasztnijú autóval. A parkolásban, manőverezésben a 360 fokos képet adó kamera is nagy segítség.

Apró figyelmesség, hogy a napi kilométer számlálónak saját gombja van, amit jóval egyszerűbb így használni, mintha menüben kéne nullázni. Igaz, ez legfeljebb azokat érinti, akik kényesek a fogyasztásra és figyelik is azt. Ami 580 kilométer után 5,9 liter benzin /100 km, és 21,6 kWh /100 km lett. Mindezt vegyes használat mellett, amiben autópályás hosszabb utak is szerepeltek, és tisztán elektromos üzemben leautózott városi napok is. Ez nem tűnik valami extra takarékosnak, ami nyilván a sok hibrid módban megtett kilométer miatt alakult így.

A 21,6 kWh óra otthoni töltéssel, 70 Ft-os kWh áron, az úgy 1470 forint költség, amit 600 forintos benzinnél plusz 2,45, liternek lehet számolni. A kettő együtt már 8,3 literes fogyasztásnak felelne meg, ha érdemes lenne ilyen számolásokba belemenni. De mivel a kilométerköltség nagyban függ az elektromos használattól – gyakori otthontöltéssel, tisztán villannyal autózva a 2,3 literes átszámított fogyasztás is elérhető vele még a nem éppen fogyasztásbarát téli klíma mellett is – így nem biztos, hogy ennek van értelme.