Van az a pillanat, amikor az ember meglát egy autót, és hirtelen nem tudja eldönteni: egy kreatív kísérlet, egy végtelenül bátor barkácsprojekt vagy egy félresikerült vizuális bravúr áll-e előtte. A képeken látható Škoda Octavia azonban minden kategóriából merít egy kicsit.

A karosszéria több pontján is feltűnnek a kézi maszkolás nyomai, a határozottan szabadkézi vonalak pedig sajátos, „csináld magad” hangulatot adnak a járműnek. Bár úgy is mondhatnánk, hogy igénytelen…

De a csomagtérfedél tetején elhelyezett apró szárny tényleg jópofa. Ebben az esetben leszorítóerőről nem beszélhetünk, sokkal inkább egy geg, amit a többi közlekedőnek szánnak, hogy kicsit jobb kedve derüljenek, mikor a dugóban araszolnak.

Nem biztos, hogy mindenki ilyet szeretne a garázsába, de aki egyszer találkozik vele, biztosan emlékezni fog rá.