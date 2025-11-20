Amszterdam egyik lakónegyedében különös jelenségre ébredtek az autótulajdonosok: valaki az éjszaka leple alatt kartondobozokból készített „tuningelemekkel” díszítette fel az utcán parkoló járműveket.

A váratlan műremekek között van óriási első splitter, kartonból hajtogatott motorháztető-szívócső, küszöbspoiler, sőt még hatalmas hátsó szárnyak is – természetesen mind kartonból, ragasztószalaggal rögzítve.

Galéria

6 fotó

A környéken élők eleinte értetlenül álltak az esetek előtt, ám hamar kiderült: nem vandálkodásról van szó, hanem egy humoros, kreatív akcióról. A kartonelemek nem okoztak kárt a járművekben, és könnyedén eltávolíthatók voltak.

A „karton-tuningmester” kiléte egyelőre ismeretlen, de a környéken többen azt feltételezik, hogy egy helyi művész vagy fotós projektjéről van szó. A munkák ugyanis meglepően kidolgozottak és látványosak: a kartonrészek gondosan le voltak szabva.

A Reddit bejegyzésben arról nem volt szó, hogy bárki is értesítette volna a rendőrséget, hiszen károkozás igazából nem is történt.

Ha pedig valódi, borzalmas tuningautókat szeretnél látni, akkor erre tessék: