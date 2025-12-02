A tuningvilágban sokféle irányzat létezik: van, aki a teljesítményt hajszolja, mások a visszafogott optikai módosításokat kedvelik, és akadnak, akik inkább a látványos – vagy legalábbis látványosnak szánt – megoldásokra esküsznek.

A Budapesten fotózott kék Skoda olyan szintre emeli az esztétikai káoszt, amely mellett még a 2000-es évek Need for Speed játékai is visszafogottnak tűnnek.

Az autó oldalára felragasztott minták legalább hat különböző stílusirányzatot képviselnek, a felnik viszont egy teljesen más korszakból származnak. A fekete betétes, ötágú felni magányosan küzd a a hányingerrel a vizuális hullámvasút közepén, mint egy profi DJ a falunapon.

Bár az autó messze áll attól, amit a szakma igényes tuningnak nevez, egy valamit el kell ismerni: vonzza a tekintetet.

Ha pedig ez nem lenne elég, és szeretnéd még kicsi kínozni magad, akkor van egy válogatás, ami le fog ültetni.

