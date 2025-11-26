A 116-os Mercedes 1972 és 1980 között készült. Technikailag messze felülmúlta a 70-es évek szinte összes autóját. Jogosan nyerte meg az 1972-es “Év Autója” címet. Volt benne négy automatikusan visszahúzódó biztonsági öv, oldalsó ütközésvédelem és hátsó fejtámla, abban az időben, amikor a konkurencia gyártmányainak utasai egy balesetnél a szélvédőn kirepülés és kormányrúd által való felnyársalás között választhattak.
Ebben a típusban debütált az ABS, és a W116 volt a Mercedes első komputer segítségével tervezett limuzinja. Friedrich Geiger volt az autó dizájnere, aki a most következő svéd példánytól egészen biztos, hogy forog a sírjában.
Galéria
Talán ha a kivitelezés minősége legalább normális lenne, akkor egy fokkal kevésbé esne rosszul ez az átalakítás az autórajongók szemének:
- a bal első kerék feletti lemezív ki van hajolva, mert valószínűleg nem tud normálisan elfordulni a kerék,
- és ott van az igényesen kivágott lyuk a gépháztetőn, a kályhacső mérető kipufogók,
- hogy az első lökhárítóról és a “tetoválásokról” ne is beszéljünk.
Ez a Mercedes-Benz 280 SE bizony nem ezt érdemelte. De állítólag a motorhoz nem piszkáltak (szerencsére), az maradt a 2,8 literes, hathengeres, 182 lóerős blokk.
