Töltés közben kapott lángra egy elektromos autó egy coloradói családi ház garázsában. Miután mindenki épségben elhagyta a házat, a területileg illetékes tűzoltók kivontatták a garázsból a Jaguar I-Pace-t, hogy könnyebben hozzáférhessenek, és megakadályozzák a tűz további terjedését. Noha a lángokat sikerült megfékezniük, a Jaguar akkumulátora továbbra is parázslott, így letakarták az autót – írja az Autoevolution.

A tűzelfojtó takaró az akkumulátorok oxigénellátást szünteti meg, így nemcsak azt akadályozzák meg, hogy az oxigén tovább táplálja a tüzet, de a hő elvezetését is segíti. Négy ember szükséges a 28 kilogrammos ponyva mozgatásához és felhelyezéséhez. Az áruk 3000 és 5000 dollár között mozog, ami a mostani árfolyam szerint 1-1,8 millió forintnak felel meg.

A garázsban egy hibrid Hyundai Tucson is parkolt, ami szintén megsérült a tűzben, ezért elővigyázatosságból azt is letakarták, nehogy később kigyulladjon. Mindkét autót eltávolították a ház közeléből, és egy roncstelepre szállították, amíg meg nem győződnek arról, hogy nem hűltek ki teljesen az akkumulátorok, magyarán ameddig a legkisebb esély is megvan arra, hogy újra lángra kapjon.

A lítium-ion akkumulátorokat érő tűzesetek hosszú évek óta okoznak fejtörést, ugyanis a cellákban lévő, óriási energiamennyiség – és az annak hatására végbemenő termikus megfutás – miatt sokszor csak több tízezer liter vízzel lehet eloltani a gyorsan terjedő, nagy tüzet. Az elmúlt évek tanulságai alapján kulcsfontosságúvá vált a villanyautó-tüzek megfékezésében a gyors reakcióidő, míg az Egyesült Királyságban kifejezetten erre specializálódott tűzoltóautót fejlesztettek ki, aminek az alapját a Toyota Hilux adja, így a mélygarázsok magasságkorlátozásai sem jelentek gondot.

Magyarországon újabban speciális oltólándzsákat vetnek be a kigyulladó elektromos autókkal szemben; ezekből tavaly év végén nyolc darabot kaptak a tűzoltók. Mint arról a Vezess beszámolt, az oltólándzsa abból a szempontból hatékonyabb a korábban alkalmazott megoldásokkal szemben, hogy az akkumulátort védő lemezt képes átütni, ezáltal bejuttatva az oltóanyagot az izzó cellákhoz – ezzel az oltás ideje akár 15-20 percre is lerövidülhet.