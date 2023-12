Az elektromos autók terjedése új tudást, módszereket követel a tűzoltóktól is, hiszen egy ilyen konstrukció oltása eltérhet a hagyományos belső égésű motorral szerelt autóktól. 2022-ben a győri Audi gyárban néztük meg, hogy dolgoznak a profik.

A szekemberek elmondása szerint más egy elektromos autó tűz, mint egy hagyományos. Addig, amíg a felépítményt, a karosszériát oltják, nincs nagy különbség a kettő között, az alkalmazott oltóanyagok is hasonlóak – víz, por, szén-dioxid.

A lítiumion-akkumulátorokhoz viszont speciális oltólándzsát is használnak, amivel az akkumulátor belsejét is tudják hűteni, illetve nagyobb baj esetén az egész autót be tudják tenni egy konténerbe – a körülményektől függően becsörlőzni, vagy beemelni -, hogy aztán a konténert vízzel elárasztva eloltsák, az elektromos tüzet, vagy csak hűtsék az akkumulátort.

Ebből a speciális oltólándzsából szerez be nyolc szettet az MKIF és a Magyar Közút, és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösen. A legforgalmasabb autópályák melletti tűzoltóparancsnokságok kapják majd ezeket az eszközöket.

Mivel tud többet ez az oltólándzsa, mint az eddig alkalmazott eszközök?

A fő probléma az izzó akkumulátorcsomag izolált tere: nem elég magát az autót eloltani, a pakkokat is le kell hűteni, de azt általában egy erős fémlemez védi, oda pedig az oltóanyag sokszor nem jut be. Amikor már kívül elaludtak a lángok, ebben a dobozban akár 1000 Celsius fokra felhevült anyagok várják az öngyulladás pillanatát. – írja a koncessziós autópályakezelő MKIF Zrt.

Ezek az eszközök képesek az akkumulátort védő lemezt átütni és bejuttatni az oltóanyagot az izzó cellákhoz. Ezzel hosszú órákról, akár 15-20 percre is csökkenhet egy hibrid/elektromos autó oltása.