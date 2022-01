Az ACG-Auto Center tuningstúdió állítólag 3 hónapig dolgozott a képeken látható autón, amire senki nem mondhatja, hogy egy összecsapott, igénytelen munka.

Galéria

A külső alapos átalakításon ment keresztül, a gyári 1,7 literes motorhoz teljesítményét kicsit javítottók, pár lóerővel többet hoztak ki belőle (83-ról 92-re), kicsit rendbe rakták, cserélték a folyadékokat és tömítéseket így jó darabig nem lesz gondja a tulajnak a technikával. Már ha hajlandó valaki kifizetni ezért 35 ezer eurót, ugyanis ennyiért kínálják eladásra ezt a gyönyörűséget. Ez átszámítva 12 millió forint.

Az utastér is alaposan át lett dolgozva, arról nem is beszélve, hogy spéci fényezést is kapott a verda, amit az alábbi képen közelebbről is megnézhettek.