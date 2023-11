A hűvös, nyirkos őszi, majd téli időben bosszantó élmény az utastérben, hogy a kocsi ablakai intenzíven párásodnak. A párától meg kell szabadulni!

Mivel az év ebben az időszakában nagyobb a levegő páratartalma (az utastérben is), ezért megindul a páralecsapódás a belső levegőnél általában hűvösebb üvegfelületekre. A késő őszi időben már jellemzően alkalmazzák az autósok a kocsijuk fűtését, de ha mégsem, akkor a bent ülők is termelnek annyi hőt, hogy melegebb legyen bent, mint kint, és lecsapódjon a pára az üvegfelületeken.

Az újabb autók levegőkeringetése és a klímaberendezések ügyesen – és főleg gyorsan – kiküszöbölik ezt a problémát, az idősebb modelleknél azonban ez kellemetlenebb és sűrűbben előfordul.

Most pedig megnézhetjük, ahogy öt teljesen hétköznapi dologgal mocskolják össze az ablakot, hogy kiderüljön, melyik védi meg az üvegfelületet a párától. Van itt nyers burgonya, gyereksampon, borotvahab, kézfertőtlenítő és speciális páralecsapódás-gátló, amit tuti itthon is be lehet szerezni, bármelyik autós boltban. Ezek egytől-egyig olyan cuccok, amikről az kering a köztudatban, hogy megakadályozzák a páralecsapódást.

A videóból kiderült, hogy kimondottan a párásodás elleni készítmény és a borotvahab tökéletes eszköz lehet a kezünkben, ha gondot okoz a pára. A többit azonban inkább felejtsük el.