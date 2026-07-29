Ha van autó (elnézést, hivatalosan moped), amit nem a száguldozásra találtak ki, az a Citroën Ami. A végsebessége 45 km/óra, egy feltöltéssel alig 70 kilométert megy, de praktikus és az autókhoz képest olcsóbb városi közlekedési eszköz, mellyel tőlünk nyugatra viszonylag gyakran lehet látni az utcákon. Tömege fél tonna, vonzóságát pedig a cuki forma mellett növelheti, hogy már gyerekek is vezethetik kismotorjogsival.

Ennek persze vannak hátulütői is. A minap például Franciaországban a rendőrök kapcsoltak le egy gyorshajtó 15 éves kislányt, aki a 30-as zónában döngetett járművével. Nem úszta meg azonban egy ejnyebejnyével,

ugyanis 72 km/órával mérték be.

Ez az érték azonnal szöget ütött a rendőrök fejébe: az Ami erre a tempóra nem képes, csak ha megpiszkálják az elektronikát. Volt már Franciaországban, aki megtette, és elment néhány ilyen autóval egy biciklipályára versenyezni, nem ismeretlen tehát a dolog.

Az ilyesmi azonban közúton szabálytalan. Az illegális módosítás miatt az Ami már nem felel meg a típusengedélynek, így a sima gyorshajtás mellett rögtön egy halom teendője lett a sofőrnek, illetve hozzátartozóinak. Túl azon, hogy bírságokat kapott a szabálysértésekért, a Citroënt lefoglalták, a kiváltás után pedig arra kötelezik a tulajdonost, hogy állítsa vissza a gyári állapotokat. Ezen túl jogi eljárás is kezdetét is vette, hiszen az átalakított járművel mentek is.

A Citroën Ami olasz testvérét, a Fiat Topolinót a Vezess testközelből is látta: