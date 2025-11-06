Szörényi András kollégánk tavaly karácsonykor zseniálisan részletes cikkben énekelt meg mindent, amit az új generációs Mercedes-Benz CLA-ról tudni érdemes.
Andris már akkor részletesen írt a leendő mild hibrid modellváltozatról, amelyről azóta nem is kommunikált semmit a cég – helyette a villanymotoros variánsokra összpontosítottak –, most viszont bejelentették, hogy a mai napon Európa-szerte megkezdték a típus értékesítését. Az akkori, előzetes adatokat is pontosította az MB, valamint homologizálták a típust, ezért immár végleges (elméleti) fogyasztási és emissziós értékeket találsz a cikk legvégén, a táblázatban.
A Mercedes egyébként kerüli a mild hibrid elnevezést, hiszen bár csak 48V-os az elektromos rendszer, a hajtáslánc akár 100 km/óráig képes tisztán elektromos üzemben haladni (amíg tart az 1,3 kWh kapacitású akkumulátorban a töltés), a villanymotor maximálisan leadható teljesítménye 22 kW (30 LE), visszatölteni viszont akár 25 kW-tal is tud.
A belső égésű komponens egy soros négyhengeres., 1,5 literes, Miller-ciklusú turbómotor, amely három teljesítményszinten lesz elérhető (a villanymotor teljesítménye mindnél ugyanaz marad), a két magasabbiknál az első- mellett összkerékhajtás is kérhető. A sebességváltó minden esetben nyolcfokozatú duplakuplungos.
Ergonómiai és funkcionális szempontból várhatóan csak az orrban kialakított csomagtartócska (frunk) hiányában tér el az elektromos variánstól a hibrid.
A Google-térképes, hangvezérlős, három képernyős, több tucat előretelepített alkalmazást tartalmazó, filmnézésre és videojátékra is előkészített infotainment rendszer megegyezik, ahogy a biztonsági és vezetőtámogató funkciók, valamint a végre ismét fizikai kapcsolókkal (is) szerelt kormánykerék is.
Eltűnik viszont a világító hűtőmaszk: helyette klasszikus rostélyt kapunk nagy központi csillaggal és krómozott rácsozattal, ugyanakkor a pajzs kerete világít, ha felkapcsoljuk a lámpát.
Mercedes-Benz CLA Hybrid árak és műszaki adatok
|CLA 180
|CLA 200
|CLA 200 4MATIC
|CLA 220
|CLA 220 4MATIC
|Hajtásképlet
|FWD
|FWD
|AWD
|FWD
|AWD
Belső égésű motor
|CLA 180
|CLA 200
|CLA 200 4MATIC
|CLA 220
|CLA 220 4MATIC
|Hengerszám / elrendezés
|4 / sor
|4 / sor
|4 / sor
|4 / sor
|4 / sor
|Lökettérfogat
|cm3
|1499
|1499
|1499
|1499
|1499
|Max.
teljesítmény
|kW/LE
(1/perc)
|100/136
(5500)
|120/163
(5500)
|120/163
(5500)
|140/190
(5500)
|140/190
(5500)
|Max. forgató-nyomaték
|Nm
(1/perc)
|200
(1500-
4000)
|250
(1750-
4000)
|250
(1750-
4000)
|300
(2000-
3500)
|300
(2000-
3500)
Villanymotor
|CLA 180
|CLA 200
|CLA 200 4MATIC
|CLA 220
|CLA 220 4MATIC
|Max. teljesítmény
|kW/LE
|22/30
|22/30
|22/30
|22/30
|22/30
|Max. forgatónyomaték
|Nm
|200
|200
|200
|200
|200
Hibrid rendszer
|CLA 180
|CLA 200
|CLA 200 4MATIC
|CLA 220
|CLA 220 4MATIC
|Max. rendszer-teljesítmény
|kW/LE
|115/156
|135/184
|135/184
|155/211
|155/211
|Max. rendszer-nyomaték
|Nm
|280
|330
|330
|380
|380
Térfogat és tömegek
|CLA 180
|CLA 200
|CLA 200 4MATIC
|CLA 220
|CLA 220 4MATIC
|Csomagtartó
|liter
|405
|405
|405
|405
|405
|Menetkész
tömeg
|kg
|1695
|1705
|1770
|1705
|1770
|Hasznos terhelhetőség
|kg
|430
|430
|430
|430
|430
|Megengedett
max. össztömeg
|kg
|2125
|2135
|2200
|2135
|2200
Menetdinamika
|CLA 180
|CLA 200
|CLA 200 4MATIC
|CLA 220
|CLA 220 4MATIC
|Gyorsulás 0–100 km/óra
|mp
|8,8
|8,0
|7,9
|7,2
|7,1
|Végsebesség
|km/óra
|218
|232
|228
|240
|237
Energiafelhasználás, károsanyag-kibocsátás
|CLA 180
|CLA 200
|CLA 200 4MATIC
|CLA 220
|CLA 220 4MATIC
|Üzemanyag-fogyasztás, vegyes, WLTP
|l/100 km
|5,4-4,9
|5,4-4,9
|5,7-5,2
|5,5-5,0
|5,8-5,3
|CO2-kibocsátás, vegyes, WLTP
|g/km
|123-111
|123-111
|130-119
|124-113
|132-120
Alapár
|CLA 180
|CLA 200
|CLA 200 4MATIC
|CLA 220
|CLA 220 4MATIC
|Ft
|17 743 000
|18 716 000
|19 752 000
|19 861 000
|20 897 000