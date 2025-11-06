Szörényi András kollégánk tavaly karácsonykor zseniálisan részletes cikkben énekelt meg mindent, amit az új generációs Mercedes-Benz CLA-ról tudni érdemes.

Andris már akkor részletesen írt a leendő mild hibrid modellváltozatról, amelyről azóta nem is kommunikált semmit a cég – helyette a villanymotoros variánsokra összpontosítottak –, most viszont bejelentették, hogy a mai napon Európa-szerte megkezdték a típus értékesítését. Az akkori, előzetes adatokat is pontosította az MB, valamint homologizálták a típust, ezért immár végleges (elméleti) fogyasztási és emissziós értékeket találsz a cikk legvégén, a táblázatban.

A Mercedes egyébként kerüli a mild hibrid elnevezést, hiszen bár csak 48V-os az elektromos rendszer, a hajtáslánc akár 100 km/óráig képes tisztán elektromos üzemben haladni (amíg tart az 1,3 kWh kapacitású akkumulátorban a töltés), a villanymotor maximálisan leadható teljesítménye 22 kW (30 LE), visszatölteni viszont akár 25 kW-tal is tud.

A belső égésű komponens egy soros négyhengeres., 1,5 literes, Miller-ciklusú turbómotor, amely három teljesítményszinten lesz elérhető (a villanymotor teljesítménye mindnél ugyanaz marad), a két magasabbiknál az első- mellett összkerékhajtás is kérhető. A sebességváltó minden esetben nyolcfokozatú duplakuplungos.

Ergonómiai és funkcionális szempontból várhatóan csak az orrban kialakított csomagtartócska (frunk) hiányában tér el az elektromos variánstól a hibrid.

A Google-térképes, hangvezérlős, három képernyős, több tucat előretelepített alkalmazást tartalmazó, filmnézésre és videojátékra is előkészített infotainment rendszer megegyezik, ahogy a biztonsági és vezetőtámogató funkciók, valamint a végre ismét fizikai kapcsolókkal (is) szerelt kormánykerék is.

Eltűnik viszont a világító hűtőmaszk: helyette klasszikus rostélyt kapunk nagy központi csillaggal és krómozott rácsozattal, ugyanakkor a pajzs kerete világít, ha felkapcsoljuk a lámpát.

Mercedes-Benz CLA Hybrid árak és műszaki adatok

CLA 180 CLA 200 CLA 200 4MATIC CLA 220 CLA 220 4MATIC Hajtásképlet FWD FWD AWD FWD AWD

Belső égésű motor

CLA 180 CLA 200 CLA 200 4MATIC CLA 220 CLA 220 4MATIC Hengerszám / elrendezés 4 / sor 4 / sor 4 / sor 4 / sor 4 / sor Lökettérfogat cm3 1499 1499 1499 1499 1499 Max.

teljesítmény kW/LE

(1/perc) 100/136

(5500) 120/163

(5500) 120/163

(5500) 140/190

(5500) 140/190

(5500) Max. forgató-nyomaték Nm

(1/perc) 200

(1500-

4000) 250

(1750-

4000) 250

(1750-

4000) 300

(2000-

3500) 300

(2000-

3500)

Villanymotor

CLA 180 CLA 200 CLA 200 4MATIC CLA 220 CLA 220 4MATIC Max. teljesítmény kW/LE 22/30 22/30 22/30 22/30 22/30 Max. forgatónyomaték Nm 200 200 200 200 200

Hibrid rendszer

CLA 180 CLA 200 CLA 200 4MATIC CLA 220 CLA 220 4MATIC Max. rendszer-teljesítmény kW/LE 115/156 135/184 135/184 155/211 155/211 Max. rendszer-nyomaték Nm 280 330 330 380 380

Térfogat és tömegek

CLA 180 CLA 200 CLA 200 4MATIC CLA 220 CLA 220 4MATIC Csomagtartó liter 405 405 405 405 405 Menetkész

tömeg kg 1695 1705 1770 1705 1770 Hasznos terhelhetőség kg 430 430 430 430 430 Megengedett

max. össztömeg kg 2125 2135 2200 2135 2200

Menetdinamika

CLA 180 CLA 200 CLA 200 4MATIC CLA 220 CLA 220 4MATIC Gyorsulás 0–100 km/óra mp 8,8 8,0 7,9 7,2 7,1 Végsebesség km/óra 218 232 228 240 237

Energiafelhasználás, károsanyag-kibocsátás

CLA 180 CLA 200 CLA 200 4MATIC CLA 220 CLA 220 4MATIC Üzemanyag-fogyasztás, vegyes, WLTP l/100 km 5,4-4,9 5,4-4,9 5,7-5,2 5,5-5,0 5,8-5,3 CO 2 -kibocsátás, vegyes, WLTP g/km 123-111 123-111 130-119 124-113 132-120

