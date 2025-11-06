Szörényi András kollégánk tavaly karácsonykor zseniálisan részletes cikkben énekelt meg mindent, amit az új generációs Mercedes-Benz CLA-ról tudni érdemes.

5 fotó

Andris már akkor részletesen írt a leendő mild hibrid modellváltozatról, amelyről azóta nem is kommunikált semmit a cég – helyette a villanymotoros variánsokra összpontosítottak –, most viszont bejelentették, hogy a mai napon Európa-szerte megkezdték a típus értékesítését. Az akkori, előzetes adatokat is pontosította az MB, valamint homologizálták a típust, ezért immár végleges (elméleti) fogyasztási és emissziós értékeket találsz a cikk legvégén, a táblázatban.

A Mercedes egyébként kerüli a mild hibrid elnevezést, hiszen bár csak 48V-os az elektromos rendszer, a hajtáslánc akár 100 km/óráig képes tisztán elektromos üzemben haladni (amíg tart az 1,3 kWh kapacitású akkumulátorban a töltés), a villanymotor maximálisan leadható teljesítménye 22 kW (30 LE), visszatölteni viszont akár 25 kW-tal is tud.

Új hibrid a Mercedestől 6

A belső égésű komponens egy soros négyhengeres., 1,5 literes, Miller-ciklusú turbómotor, amely három teljesítményszinten lesz elérhető (a villanymotor teljesítménye mindnél ugyanaz marad), a két magasabbiknál az első- mellett összkerékhajtás is kérhető. A sebességváltó minden esetben nyolcfokozatú duplakuplungos.

Ergonómiai és funkcionális szempontból várhatóan csak az orrban kialakított csomagtartócska (frunk) hiányában tér el az elektromos variánstól a hibrid.

Új hibrid a Mercedestől 7

A Google-térképes, hangvezérlős, három képernyős, több tucat előretelepített alkalmazást tartalmazó, filmnézésre és videojátékra is előkészített infotainment rendszer megegyezik, ahogy a biztonsági és vezetőtámogató funkciók, valamint a végre ismét fizikai kapcsolókkal (is) szerelt kormánykerék is.

Eltűnik viszont a világító hűtőmaszk: helyette klasszikus rostélyt kapunk nagy központi csillaggal és krómozott rácsozattal, ugyanakkor a pajzs kerete világít, ha felkapcsoljuk a lámpát.

Új hibrid a Mercedestől 8

Mercedes-Benz CLA Hybrid árak és műszaki adatok

    CLA 180 CLA 200 CLA 200 4MATIC CLA 220 CLA 220 4MATIC
Hajtásképlet   FWD FWD AWD FWD AWD

Belső égésű motor

    CLA 180 CLA 200 CLA 200 4MATIC CLA 220 CLA 220 4MATIC
Hengerszám / elrendezés   4 / sor 4 / sor 4 / sor 4 / sor 4 / sor
Lökettérfogat cm3 1499 1499 1499 1499 1499
Max.
teljesítmény		 kW/LE
(1/perc)		 100/136
(5500)		 120/163
(5500)		 120/163
(5500)		 140/190
(5500)		 140/190
(5500)
Max. forgató-nyomaték Nm
(1/perc)		 200
(1500-
4000)		 250
(1750-
4000)		 250
(1750-
4000)		 300
(2000-
3500)		 300
(2000-
3500)

Villanymotor

    CLA 180 CLA 200 CLA 200 4MATIC CLA 220 CLA 220 4MATIC
Max. teljesítmény kW/LE 22/30 22/30 22/30 22/30 22/30
Max. forgatónyomaték Nm 200 200 200 200 200

Hibrid rendszer

    CLA 180 CLA 200 CLA 200 4MATIC CLA 220 CLA 220 4MATIC
Max. rendszer-teljesítmény kW/LE 115/156 135/184 135/184 155/211 155/211
Max. rendszer-nyomaték Nm 280 330 330 380 380

Térfogat és tömegek

    CLA 180 CLA 200 CLA 200 4MATIC CLA 220 CLA 220 4MATIC
Csomagtartó liter 405 405 405 405 405
Menetkész
tömeg		 kg  1695 1705 1770 1705 1770
Hasznos terhelhetőség kg  430 430 430 430 430
Megengedett
max. össztömeg		 kg  2125 2135 2200 2135 2200

Menetdinamika

    CLA 180 CLA 200 CLA 200 4MATIC CLA 220 CLA 220 4MATIC
Gyorsulás 0–100 km/óra mp 8,8 8,0 7,9 7,2 7,1
Végsebesség km/óra 218 232 228 240 237

Energiafelhasználás, károsanyag-kibocsátás

    CLA 180 CLA 200 CLA 200 4MATIC CLA 220 CLA 220 4MATIC
Üzemanyag-fogyasztás, vegyes, WLTP l/100 km  5,4-4,9  5,4-4,9 5,7-5,2 5,5-5,0 5,8-5,3
CO2-kibocsátás, vegyes, WLTP g/km  123-111 123-111 130-119 124-113 132-120

Alapár

  CLA 180 CLA 200 CLA 200 4MATIC CLA 220 CLA 220 4MATIC
Ft 17 743 000 18 716 000 19 752 000 19 861 000 20 897 000

Új hibrid a Mercedestől 9
Ezt tedd, hogy ne rágjon az ideg vezetés közben
Hiába kelünk jobb lábbal, gyakran előfordul, hogy mások…