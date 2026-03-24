Nemzetközi delegáció kereste fel az Ikarust. A Bosznia-Hercegoviából érkezett szakemberek a magyar gyártású, elektromos hajtású járművek beszerzéséről egyeztettek. A küldöttséget Draško Stanivuković, Banja Luka szerb nemzetiségű polgármestere vezette, aki a magyarországi látogatásról saját Instagram profilján is beszámolt, de a város portáljára is felkerült az ezzel kapcsolatos hír. 

A hír azóta vírusként terjed a balkáni ország médiájában és már nagyon sok portál lehozta az új Ikarusok érkezésével kapcsolatos részleteket. A beszámolók szerint a város vezetőjének személyesen lehetősége nyílt megtekinteni egy Ikarus 120e típusú, tisztán elektromos városi kivitelű autóbuszt. A polgármester elmondása szerint a következő években több (akár 100 darab) ilyen típusú autóbuszt vásárolhatnak. Az első példányok pedig még idén megjelenhetnének Bosznia-Hercegovina második legnagyobb városában.

Nemcsak zéróemissziós autóbuszok, hanem villamosok vásárlásáról is tárgyaltunk. Ennek köszönhetően Európában először nálunk állhatnak forgalomba ezek az innovatív járművek” – jegyezte meg Draško Stanivuković, aki valószínűleg az ART-rendszerben közlekedő, gumikerekű villamosokra gondolt, amelyet az Ikarus a CRCC-vel együttműködésben tervez gyártani Székesfehérvárott. Ha ez ebben a formában megvalósul, akkor minden bizonnyal szenzáció lesz, hiszen eddigi ismereteink szerint egyelőre még nem állítottak üzembe Ikarus márkanévvel ilyen gumikerekű villamost. 

Banja Lukában jelenleg több mint 20 autóbusz viszonylat működik és a közösségi közlekedésben 60-80 darab autóbusz vesz részt. A több mint 200 ezer fős városnak ugyanakkor nincs villamos vonala. 

Az Ikarus tehát újabb országban jelenhet meg elektromos hajtású járműveivel Közép-Európában. A legendás magyar gyártó eddig Németországba, Lengyelországba, és Romániába exportált zéróemissziós, városi autóbuszokat. Az Ikarus 120e ugyanakkor a napokban megkezdte újabb németországi tesztkörútját, így ez akár további beszerzéseket is hozhat a márkának. 

