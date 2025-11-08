Az Ikarus 180e nemcsak egy új modell, hanem egy magyar buszgyártó jelképes visszatérése a csuklós szegmensbe, amelyben évtizedeken át ikonikus szereplő volt. Modern technológia, nagy hatótáv, mindez együtt teszi a 180e-t a márka egyik legfontosabb modelljévé a 21. században.

Az új Ikarus 180e világpremierjét az október elején megrendezett Busworld kiállításon tartották. A hazai szakmai nagyközönség pedig elsőként az október 29-én lezajlott, 55. Autóbusz szakértői tanácskozáson találkozhatott az újdonsággal. Most pedig a magyar gyártó két szakemberét hívtuk segítségül, hogy fény derüljön az új elektromos csuklós titkaira, technikai részleteire, valamint a benne rejlő lehetőségekre.

Interjú Sipos Zoltánnal, az Electrobus Europe Zrt. cégvezetőjével

A 180e-vel az Ikarus visszatérhet abba a szegmensbe, amiben korábban hosszú évtizedeken keresztül jelen volt. Nyilvánvalóan az elektromos és a dízel csuklós buszokat keresők keresztmetszete nem ugyanaz, ezért kíváncsiak voltunk arra, hol érhetők el sikerek az újdonsággal Európában.

Hogyan teljesít jelenleg az elektromos csuklós autóbuszok piaca az Európai Unióban?

Továbbra is megvan az érdeklődés irántuk, különösen a tőlünk nyugatabbra és északabbra található országokban, elsősorban a nagyobb városok részéről. Ezt megerősítette bennünk a Busworld is, ahol leginkább Skandináviából, Németországból, Lengyelországból érkezett a legnagyobb érdeklődés az Ikarus 180e-re. Azt látjuk tehát, hogy a csuklós buszoknak továbbra is megvan a piaca, ugyanúgy, ahogyan a kis méretű elektromos midibuszoknak is.

Amikor az Ikarus belevágott a 180e kifejlesztésébe, volt-e olyan szándék, hogy megfeleljen valamilyen specifikusabb piaci igénynek, legyen szó Nyugat-Európáról, vagy Skandináviáról?

Kifejezetten ügyeltünk arra, hogy ne legyünk korlátozottak műszaki értelemben, ami azt jelenti, hogy a 180e esetében a hajtás a B és a C-tengelyen lévő elektromotor segítségével történik. Ennek köszönhetően jóval stabilabb tud maradni az utakon, valamint télies időjárási körülmények között. Nem következhet be az, mint csak a C-tengelyen történő hajtásnál, hogy csúszós utakon gyakorlatilag irányíthatatlanná válik a jármű. Az Ikarus 180e stabil útfekvést biztosít és ezt egyértelműen értékeli a piac. Ez a busz kompatibilis akár a skandináv elvárásokkal is.

A nagy hatótáv mennyire tud vonzó tényező lenni manapság?

Nagyon sok üzemeltetővel beszélgetve azt gondolom, hogy városban nagyon ritka a 400 kilométert meghaladó forda. Tény és való, hogy a gyártók között elindult egy verseny. Nyilván sokkal látványosabb, ha valaki az autóbuszára kimatricázhatja a 600-700 kWh kapacitást. De ne felejtsük el, hogy ez nem minden szempontból optimális, mert nagyobb beszerzési költsége van, ráadásul nagyobb tömeget visz az autóbusz. Én azt gondolom, hogy annyiban érdemes meghaladni a 400 kilométeres hatótávot, amennyire az akkumulátor az életciklusának a végén is tudja teljesíteni ezt a kívánt hatótávot. Reálisan nézve egy ilyen járműnek 500-600 kWh kapacitású akkumulátor-csomag bőven elegendő, főleg akkor, ha még pantográfos gyorstöltéssel is el lehet látni.

Az üzemeltetők nagyobb kedvvel vágnak bele egy ilyen e-busz beszerzésbe, ha hosszú időre szóló garanciával találkoznak?

Ebben az értelemben is van egyfajta verseny a gyártók között. Az akkumulátor-technológia fejlődése lehetővé teszi, hogy a korábbiaknál jóval hosszabb garanciaidőket nyújthassanak a felhasználóknak, ebből pedig az is következik, hogy gyakran, a korábbi 6-8 évhez képest már 10-12 éves garancia időket várnak el az üzemeltetők. Ennek a buszgyártók, beleértve minket is, akkor tudnak eleget tenni, ha a beszállítók megfelelnek ezeknek az elvárásoknak. Ami konkrétan a mi esetünket illeti, mivel az Ikarus partnere a piacvezető CATL, így mi a megrendelői elvárásokhoz igazodva rugalmasan, a legjobb és legbiztonságosabb megoldást tudjuk szállítani, ez őszintén, leginkább a megrendelő pénztárcájától függ.

Milyen elvárásai vannak az Ikarusnak a 180e-vel kapcsolatban?

Azt gondolom, hogy ez egy sikeres húzótermék lehet. Kifejezetten versenyképes kondíciókat tudunk kínálni vele a piacon. Az Ikarus 180e-vel vált teljessé az elektromos busz kínálatunk. Most már van alternatívánk a kis befogadóképességű midibuszokat keresők, vagy a normál méretű, alacsonypadlós szóló városi buszokat preferálók, továbbá a nagy befogadóképességű csuklós autóbuszokat előnyben részesítő üzemeltetők számára. A 12 méter hosszú e-buszunkat továbbra is húzó terméknek gondolom, de a csuklóssal olyan piaci rést tudunk lefedni, ami eddig nem volt a kínálatunkban.

Mikor találkozhat a magyar utazóközönség a 180e-vel?

Ehhez két előfeltételnek kell teljesülnie. Jelenleg zajlik a típusengedély beszerzése, ami egy-két hónapot vehet igénybe. Utasokat csak ez után szállíthatunk az autóbusszal. Ugyanakkor már most van igény arra, hogy a szakmai közönség megismerje, amire utasok nélkül is van lehetőség. Elsősorban a legnagyobb hazai buszüzemeltető, a MÁV-Csoport szeretné így tesztelni az autóbuszt. Tervben van véve emellett egy roadshow is a német, lengyel, cseh és szlovák piacokra, amit még idén meg szeretnék valósítani.

Milyenek voltak az első reakciók a Busworld-ön az Ikarus 180e-vel kapcsolatban?

Nagyon sok pozitív visszajelzéseket kaptunk, nemcsak a lelkes buszrajongók, hanem a szakmai közönség is üdvözölte az Ikarust, mint márkát. Kifejezetten kerestek bennünket a kiállításon, egyértelmű, hogy még mindig számít az Ikarus. A csuklóst, és a midi buszt állítottuk ki a standunkon és mindkettőnek nagyon kedvező volt a fogadtatása. Szerették a többiekétől eltérő vizualitást is, de a lényeg, hogy vonzók a buszok technikai paraméterei is, ezért azt gondolom, hogy a Busworld-ön kiállított járműveink versenyképes ajánlatnak tekinthetők a piacon.

Hogyan áll a 80e midibuszok leszállítása Görögországba?

Ezeket még idén át kell adnunk a megrendelőnek. Fizikailag már elkészültek, de a típusengedély beszerzése még folyamatban van. Fontos mérföldkő számunkra, hogy visszatérhetünk Görögországba, reméljük, hogy ez csak az első lépés: volt már olyan találkozónk, ahol öt görög nagyvárosban működő operátor vezetője érdeklődött a csuklós iránt.

A 120e jelenleg a legsikeresebb modellnek számít az Ikarus palettáján. Vannak-e most lehetőségek a típus számára a piacon?

Igen, most két olyan rövidtávú lehetőséget tudok felvázolni, ami szerintem több lesz a reménynél. Van egy sikeres pályázatunk a HUMDA kiírásában. Ennek az eredménye lehet 4 darab 12 méteres 120e átadása. De várunk még visszajelzést további 4 darab szóló busz lengyelországi értékesítése kapcsán is. Emellett komoly lehetőséget látunk a Baltikumban is, de Németországban is jó eséllyel növelhetjük a piaci részesedésünket.

Sok mindent hallani a zöld mobilitásról, de Ön szerint most már tartós lesz az a folyamat, ami a dízel városi buszok elektromosra történő lecseréléséről szól?

Azt gondolom, hogy az irány marad, de a sebesség változhat. Pár évvel ezelőtt valamivel nagyobb források álltak rendelkezésre a beszerzésekre. Míg korábban leginkább csak az ár volt az elsődleges tényező az elektromos buszok vásárlásánál, addig ma már sokkal szofisztikáltabban látja a piac azt, hogy hogyan kell beszerezni e-buszokat. Biztos vagyok benne, hogy a jövőben szigorúbb feltételeket fognak megszabni az akkumulátor-garancia, valamint az üzemeltetői biztonság terén. Mindenképpen fel fog értékelődni a gyártó közelsége, valamint a pótalkatrészek elérhetősége.

Várható-e a típuspaletta bővítése? Lehetséges-e háromtengelyes szóló e-busz megjelenése az Ikarus kínálatában?

Azt gondolom, hogy nyitottnak kell lennünk, de egy önálló fejlesztésnek nemcsak időbeli korlátai vannak, hanem jelentős költségvonzata is. A típuspalettánk bővülése terén most a Yutonggal való együttműködés, így a trolibuszok fejlesztése szempontjából valósulhat meg. A háromtengelyesek további vizsgálatok tárgyát kell, hogy képezzék, mert ezek a típusok többnyire a Skandináv-országok számára lehetnek vonzók.

Mennyire biztonságosak az Ikarus autóbuszok kibervédelmi szempontból?

Az Ikarus elektromos buszok között vannak olyan típusok is, amelyek kínai partnereinkkel együttműködésben készülnek. Ezek a járművek, valamint a járműgyártó vállalat és a partner üzemek maradéktalanul megfelelnek az Európai Unió vonatkozó kiberbiztonsági előírásainak, az UN-ECE R155 és R156 rendeleteknek. A távoli hozzáférés kizárólag diagnosztikai valamint vevői flottafelügyeleti célokból, az üzemeltető előzetes engedélyével történhet. Az Ikarus elektromos autóbuszok nem rendelkeznek OTA (Over-The-Air), azaz vezeték nélküli szoftverfrissítési lehetőséggel, és ilyen funkció bevezetése sincs tervben. Sem az Ikarus, sem az Electrobus Europe, sem a technológiai partnereink nem rendelkeznek olyan távoli hozzáféréssel, amellyel a járművek működését befolyásolni, vagy azokat üzemképtelenné lehetne tenni. A járműbe beépített távfelügyeleti rendszerek ilyen jellegű hozzáférést fizikailag nem tesznek lehetővé. Az autóbuszok feletti irányítás minden körülmények között a járművezető és az üzemeltető kezében marad. Minden adatátvitel biztonságos, titkosított privát hálózaton és tanúsított szervereken keresztül, teljes mértékben az Európai Unión belül zajlik, és megfelel a vonatkozó nemzetközi információbiztonsági szabványoknak.