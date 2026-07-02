Az M1-es autópálya bábolnai pihenője és a komáromi csomópont között a viharos szél felkavarta a port, jelentősen csökkentve a látótávolságot.

A tomboló szerdai porviharról a Kisalföld olvasója, egy kamionos felvételt is készített. A sofőr szerint a jelenség nagyon ijesztő volt, de nem sokkal később elkezdett esni, és onnantól egyből jobb lett a látótávolság.

Három évvel ezelőtt egy hasonló porvihar miatt óriási tömegbaleset történt az M1-esen. 2023. március 11-én öt kamion és 37 autó ütközött össze a 26-os kilométerszelvénynél, 19 jármű kiégett.

A balesetben egy ember meghalt, 39-en megsérültek.