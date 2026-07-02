alig 25 másodperces fedélzeti kamerás felvételen jól látszik, ahogy az autó gyanútlanul halad a gyorsforgalmi úton egy ponyvás pótkocsit húzó teherautó mögött. A rakomány rögzítése egyszer csak megadja magát, a hatalmas ponyva elszabadul, a menetszél felkapja, majd kíméletlenül rátapasztja a mögötte érkező autó szélvédőjére. A sofőr látótere egy szempillantás alatt a nullára csökken.

A videón szereplő autós azonban elképesztő hidegvérrel reagált: vakon, de sikerült a leállósávba kormányoznia a járművet anélkül, hogy a szalagkorlátnak, vagy ami még rosszabb, egy másik autónak ütközött volna.

Életmentő reflexek – mit tegyünk, ha beüt a baj?

Amikor egy elszabadult ponyva – vagy bármilyen nagyobb, szélvédőt takaró tárgy – telibe kapja az autót, a sokkhatás azonnali. A reflexszerű satufék vagy a kormány hirtelen rántása ilyenkor szinte biztosan végzetes, pláne, ha a mögöttünk jövő nem tartja be a követési távolságot. A közlekedésbiztonsági szakemberek a következőket javasolják ilyen váratlan vészhelyzetben: