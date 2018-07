Olvass tovább

Sebastian Vettel három éve az előző évek drótkutyáit szidta: “Nagyszerű a hangulat, nagyon jó lenne itt is győzni. Csak kár, hogy már nincsenek azok a hagyományos trófeák, helyettük ilyen, nem is tudom, hatlábú kutyákat osztogattak az elmúlt években a dobogón.”

A német pilóta 2015-ben első ízben győzött a Hungaroringen, a dobogón pedig nem az kapta, amit szeretett volna, így a fémkupa helyett a hagyományos porcelánból kért egyet: a szervezők pár órával később adtak is neki egy Herendit. 2016-ben újra ilyen járt az első háromnak:

“A porcelán trófea a Magyar Nagydíj történetének szerves részévé vált, erről tavaly is megbizonyosodhattunk, amikor a kilencedik hungaroringi futamán győzelmet arató Sebastian Vettel külön kérésére egy plusz Herendit is kapott a fém serleg mellé. A porcelán ugyanis a pilóták szerint is a magyar futam jelképe. Ezért is döntöttünk úgy az idén, hogy a pálya harmincadik születésnapja alkalmából visszatérünk a hagyományokhoz” – nyilatkozta Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A tavalyi nagydíjra újra más trófea járt a dobogósoknak, Sebastian Vettelék az abu-dzabi pályán álló toronyra emlékeztető, fémből készült, nemzeti színekkel dekorált kupát vihettek haza.

A digitális archívumoknak persze nincs ízlése, a szívünknek kedves, felidézni érdemes díjakat éppúgy hűségesen megőrizték az utókor számára, mint az esztétikai környezetszennyezés kategóriájába eső darabokat.

Akárhogy is, kinek a pap, kinek a papné: az alábbiakban igyekszünk tárgyilagosan ismertetni a trófeákat, mindenki tapsoljon és fújoljon ott, ahol szerinte az helyénvaló.

1986 - Az első Magyar Nagydíjon Szász Endre grafikájával díszített hollóházi porcelán vázát tartott a magasba Nelson Piquet

1995-ben Damon Hill győzelme hollóházi serleget ért

Mit tesz egy évtized: Thierry Boutsen kupája 1990-ből, és Mika Häkkinen 1999-es győzelmi trófeája. Zongorázni lehet a különbséget

2005-ben az egyéni és a konstruktőri világbajnoki cím is a McLaren-Mercedeshez került. A hivatalos kormánykerék-trófea mellett hollóházi porcelánokkal ajándékozták meg a csapatokat. , Hollóháza -

2005 - Ha akarom, kétdimenziós ókori váza, ha akarom, stilizált F1 kormány. Kimi Räikkönen nagyon akarta

2006-ban kezdődött a Herendi Porcelánmanufaktúra és a Magyar Nagydíj együttműködése. A budai látképet több hetes munkával, kézzel festették fel a serlegekre és a konstruktőri tálra

2008 - Timo Glock kézzel festett herendi vázával mond köszönetet az égieknek

2010 - Sebastian Vettel faarccal, Button Jenson túláradó szeretettel fogadta az olasz formatervező által megálmodott szponzorkutyát, amely Németországban is szerephez jutott

2012 - Akárcsak az előző évben, alumíniumból formált kisplasztikát kaptak a Magyar Nagydíj győztesei.

2013 - Ismét Herend szállította a trófeákat

