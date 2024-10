Aki eddig hiányolta volna, hogy nem eléggé csillogó a Forma-1 világa, az jövőre már tényleg nem panaszkodnak. Bejelentették ugyanis, hogy a jövőre a 75. évfordulóját ünneplő sportág globális partnerségre lép az LVMH cégcsoporttal.

Az együttműködés híre abból a szempontból nem volt meglepő, hogy korábban már kiderült, a Rolex az idei szezon végén távozik a Forma-1-ből. Ezzel felszabadult a pálya menti plakátok egy része, és nagyon benne volt a pakliban, hogy hasonló irányt képviselő céggel léphet kapcsolatba a jogtulajdonos Liberty Media.

Végül ez az említett LVMH lett. Övék a TAG Heuer is – az óramárka nem ismeretlen a Forma-1-et követőknek, a Monacói Nagydíjnak például ők voltak a hivatalos időmérői. A cégcsoport része még a Louis Vuitton divatmárka, illetve a Möet & Chandon pezsgők is. Tekintettel, hogy az F1 a teljes cégcsoporttal kötött a hírek szerint 1 milliárd dollár értékű, tíz évre szóló szerződést, joggal számíthatunk arra, hogy több luxusmárka is felbukkan a paddockokban.

Az LVMH az utóbbi időben több sportág szponzorációjába is beszállt, és sejthető, hogy nem kis pénzzel. A tulajdonos Bernard Arnault francia üzletembernek azonban mindez aligha kottyanhat meg, mivel ő a világ egyik leggazdagabb embere – az idei Forbes-összesítést ő vezette például.