A péntektől vasárnapig tartó Magyar Nagydíjat felvezető mogyoródi sajtótájékoztatón Gyulay Zsolt, a Hungaroring elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy a megújult paddock és főlelátó majdnem teljesen elkészült. Előbbi harmadik emeletét még nem lehet használni, de a kivitelezőnek köszönhetően azt is beüvegezték, így „gyakorlatilag szerkezetkésznek tekinthető.”

„Silverstone után miénk lett a második legnagyobb boxkapacitás, Stefano Domenicali, a Forma-1 vezérigazgatója pedig azt mondta, mindenkinek úgy kellene építkeznie, mint a magyaroknak. Azt hiszem, ennél nagyobb dicséret nem kell” – jelentette ki a sportvezető, hozzátéve, hogy legalább hat-nyolc másik pálya promótere érkezik majd a Hungaroringre, hogy megnézze a felújításokat.

„Azt azért szeretném megvárni, hogy minden működjön is” – emelte ki Gyulay, aki felhívta a figyelmet, hogy a nemzetközi sajtóközpont és a versenyirányítás egyelőre ideiglenes helyen lesz majd.

Az új, 19 ezer négyzetméteres paddock, valamint főlelátó mögötti tízezer négyzetméteres rendezvényterület is azt a célt szolgálja, hogy a futam helyszíne minél magasabb színvonalon tudja kiszolgálni a versenyzőket, a csapatokat és a szurkolókat is, és bár nem teljes a felújítás, a Hungaroring készen áll arra, hogy méltóképpen ünnepelje meg a 40. Magyar Nagydíj mellett a Forma-1 75. szezonját.

„Készülünk szurkolói aktivitásokkal is: a már megszokott események mellett a fővárosban kincskereső játék lesz, emellett a margitszigeti szökőkúton, a Hősök terén és a Lánchídon is megjelenik majd az F1. Emellett 40 szerencsés helyszíni néző bokszutca-látogatást nyer majd” – sorolta az idei újdonságokat Gyulay Zsolt. Hangsúlyozta, hogy a megszokott, futamok alatti szurkolói eseményekre, azaz a kerékcsereversenyre, a pilótaparádéra, illetve a versenyzők a 12. kanyarnál felállított színpadi látogatására is sor kerül majd.

A főváros mellett a csapatok részéről is volt fogadó készség a kiegészítő programokra, így lesz, akit az olimpiai bajnok magyar párbajtőrcsapat tagjai oktatnak a sportág rejtelmeire, de rendeznek Rubik-kocka kirakó versenyt, illetve az egyik csapat a palacsintasütés mikéntjébe kap majd betekintést.

„A Magyar Pénzverő Zrt.-vel közösen egy érmesort is kibocsátanak a 40. évfordulóra: összesen 3000 darab készül belőle, így a gyűjtőknek igazi kuriózum lesz majd ez is” – tette hozzá Gyulay Zsolt.

A jubileumi hétvégén igyekeznek azokról is megemlékezni, akiknek elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy Magyarország immár 40 éve Forma-1-es versenyt rendez, így a többi között a díszvendégek között lesz Bernie Ecclestone, a sorozat korábbi első embere és a korábbi Magyar Nagydíj-nyertes belga Thierry Boutsen is, míg a szintén hungaroringi győztes brit Nigel Mansell videóüzenetben elevenítette fel a magyar pályával kapcsolatos emlékeit.

„Ezek mellett játékot is hirdetünk, ugyanis a megújulás jegyében neves pilótákról, illetve akciókról el fogjuk nevezni a pálya kanyarjait, ehhez a futam idején várjuk majd a javaslatokat, a győzteseket pedig komoly szakmai zsűri segítségével fogjuk kihirdetni” – mondta az elnök, megjegyezve, hogy a vasárnapi futamon sorozatban ötödször is telt házzal számolnak, de péntekre és szombatra korlátozott számban elérhetők még belépők.