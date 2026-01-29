A 40. Forma-1-es Magyar Nagydíj nyújtotta a „Legjobb szurkolói élményt” a 2025-ös szezonban. A rangos promóteri díjat a Hungaroring képviseletében Ariane Frank-Meulenbelt nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolatokért felelős vezető vette át szerda délután Londonban.

Új főépület, főlelátó és rendezvénytér, izgalmas programok a nézőtéren, nemzetközi sztárvendégek a jubileum alkalmából, és minden eddiginél nagyobb F1-es jelenlét Budapesten – aligha lehet a fentiek közül bármelyiket a siker titkaként kiemelni, az azonban kétségtelen, hogy a 40. Magyar Nagydíj nem maradt észrevétlen a világon sem.

A jubileum alkalmából elfogadta a Hungaroring meghívását Bernie Ecclestone, a Forma-1 korábbi első számú ura, és a verseny ötödik győztese, Thierry Boutsen. A főváros hídjain zászlók jelezték, hogy a város F1-es lázban ég, a Lánchíd nemzeti színekben pompázott a versenyhétvégén, a margitszigeti szökőkút párafestése a hungaroringi győztesek előtt tisztelgett, különleges emlékérmét adtak ki a verseny tiszteletére, a Hősök terén pedig ott állt a hatalmas, F1-es installáció.

Az élményeket színesítette a pálya területén először felállított óriáskerék, a verseny hetében megrendezett, a negyven nagydíj előtt tisztelgő fogadás és a Himnusz alatt piros-fehér-zöldbe boruló főlelátó is.

A promóteri díjakat négy kategóriában ítélik oda minden évben. A legjobb szurkolói élmény kategóriában az Ausztrál és Brit Nagydíj voltak még jelöltek a hazai futam mellett.