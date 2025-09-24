Elhalad előttünk, de még van pár méter hátra, amit meg kell tennie, és emberünk nem siet, nézelődik, csoszog-totyog, míg eléri a járdát. Indulhatunk amíg az úttesten van?

A KRESZ szövege ezt a helyzetet a következő módon írja le:

A szabály előírja, hogy kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a járművezetőknek elsőbbséget kell adniuk a gyalogosoknak. Útkereszteződésnél a bekanyarodó járművel – akkor is, ha nincs kijelölt gyalogos-átkelőhely – elsőbbséget kell adni a gyalogosnak, ha azon az úttesten megy át, amelyre a jármű bekanyarodik.

Azt a helyet, ahol a gyalogosoknak elsőbbsége van, a jármű vezetőjének csak olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy az elsőbbségadási kötelezettségének eleget tudjon tenni. A jármű vezetőjének a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet csak fokozott óvatossággal és olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a járművel, amennyiben szükséges, a gyalogos-átkelőhely előtt meg is tudjon állni.

A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló vagy forgalmi okból álló jármű mellett meg kell állni és csak akkor szabad továbbmenni, ha ezzel nem sértik meg a gyalogosok elsőbbségi jogát.

A gyalogosoknak is figyelniük kell.

Nem léphetnek le váratlanul az úttestre és kötelesek a legrövidebb úton átmenni. Nem tehetnek olyat, amellyel zavarják, vagy megtévesztik a járművezetőket. Olyan helyen, ahol a járművekkel szemben nincs elsőbbségük, mielőtt az úttestre lépnek, kötelesek meggyőződni arról, hogy nem fogják zavarni a járműforgalmat.

Nem léphetnek az úttestre, ha a jármű már olyan közel van, hogy nem tudnak átmenni előtte anélkül, hogy megzavarnák a járművezetőt.

Meddig kell várni?

A nagy kérdés, az elsőbbség joga. Mikor teljesül, milyen helyzetben mondhatjuk, hogy igen, megadtuk?

Erről így szól a KRESZ: “Azt a gyalogost, akinek elsőbbsége van, az elsőbbségre kötelezett nem akadályozhatja és nem zavarhatja áthaladásában.” Ezt értelmezhetjük úgy, hogy ha nem zavarjuk az áthaladásban, nem sürgetjük, nem kényszerítjük megállásra, akkor akár előtte, akár utána áthaladhatunk a területen.

A közlekedésbiztonsággal foglalkozó oldalakon rendre feltűnik a gyalogos-átkelőhelyen történő balesetek, gázolások kérdése, ezekben a szövegekben szigorúbban fogalmaznak:

A rendőrség oldalán a következő szöveg olvasható az elsőbbségadás “minőségével” kapcsolatban: “Legyünk türelmesebbek az úttesten lassabban haladó gyalogosokkal szemben, biztosítsuk biztonságos átkelésüket és véletlenül se próbáljunk meg az előttünk áthaladó gyalogos mögött közvetlenül áthaladni (várjuk meg, míg a gyalogos átér az úttesten, hiszen az elsőbbségadási kötelezettség a gyalogos járdára való fellépéséig tart).”

A kreszvaltozas.hu is hasonlóan ír az helyzetről: “Minden esetben várjuk meg, míg a gyalogos fellép az úttestről a járdára, és soha ne próbáljunk meg mögötte elhaladni (kiszámítva azt, hogy úgy sem ütjük el őt), vagy kényszeríteni a gyalogost a gyorsabb áthaladásra.”

A KRESZ-szempontjából nem értelmezhető a “járdára való fellépésig tartó” elsőbbségadási kötelezettség, ez inkább egy gyakorlati tanács az autósoknak, hogy így a legbiztosabb az elengedés, ez a bolond biztos módszer a zebrák környékén.