Már régóta léteznek strapabíróbb gumik fejlesztésére irányuló törekvések, méghozzá olyan formában, hogy azokba ne kelljen levegő. Az innovatívnak szánt technológia viszont még a közelmúltban is gyerekcipőben járt – főleg, ami az amatőr próbálkozásokat illeti –, de úgy tűnik, sikerült áttörést elérni a kérdésben.

A Michelin ugyanis Európában is megkezdte levegőmentes gumija, az Uptis tesztelését, ráadásul éles körülmények között, a közúti forgalomban. A kísérleti projekt 2023 júniusában vette kezdetét, melynek keretében a francia postahivatal, azaz a La Poste három kézbesítőkocsijára a levegő nélküli gumikat szerelték fel – a teszt következő fázisában már 40 postás fogja használni a francia gumigyártó új termékeit.

Erre 2024-ig kerülhet sor, ha a projekt első szakaszában összegyűjtött adatok azt mutatják, pozitív irányba halad a technológia, de ha szükségesnek látják, addig tovább is fejleszthetik azt.

Nem ez az első helyszín ahol tesztelnek, hiszen tavaly óta Szingapúrban az ottani DHL-lel együttműködve, furgonokon próbálgatják a levegőmentes abroncsot.

The @GroupeLaPoste chooses Michelin to equip its delivery vehicles with MICHELIN Uptis puncture-proof tires!

Our MICHELIN Uptis tire is currently the only airless tire in the world to travel on open roads, under real conditions!

Learn more: https://t.co/D7JVuphXVL pic.twitter.com/H8e1Dyyxmc

— Michelin (@Michelin) June 27, 2023