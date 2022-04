Supercar Blondie neve ismerős lehet azok számára, akik rendszeresen fogyasztanak autós tartalmat az interneten. A szőke hölgy rendre a legújabb és legdrágább verdákat mutatja be követőinek, akikből több millió akad világszerte.

Nem is olyan régen egy olyan privát garázsban járt, ahová mi földi halandók talán soha nem fogunk bejutni, arról nem is beszélve, hogy a garázsban található autógyűjtemény nem e világi.

a videó a hirdetés után indul

A legdurvább tétel a “Ladybug” névre keresztelt, katicabogár mintázatú Bugatti Divo, amelynek az ára 5,4 millió dollár volt (1,8 milliárd forint). Csak az egyedi fényezés 1 millióba került, átszámítva 350 millió forint. Ugyanebben a gyűjteményben látható még az első Bugatti Chiron, amely az Egyesült Államokba került, ennek a fantázianeve “Hellbee”, amelynek az ára 3 millió dollár környékén volt 2017-ben.

A Divo egyébként a Chiron motorját, hajtásláncát kapta meg, amely egy 8 literes, W16-os, melyet négy turbó lélegeztet. 1500 lóerős teljesítménye mellé 1600 Nm nyomatéka van. Álló helyzetből 100-as tempóra 2,4 másodperc alatt gyorsul. A Divót azonban sokkal inkább versenypályára optimalizálták.

90 kilogrammal több leszorítóerőt termel a Chironnál (összesen 456 kg-ot), ami az aerodinamikailag továbbfejlesztett karosszériának köszönhető. Ezzel együtt a Divo súlya is csökkent 35 kilóval. A hátsó lámpája 44 apró, kivilágított uszonyból áll, a tetején pedig hatalmas NACA légbeömlőn át jut levegőhöz a W16-os turbómotor. 1,83 méter széles hátsó szárnya 23%-kal nagyobb a Chironénál.

De van ebben a garázsban még az a Bugatti Vision GT is, amelyből egyetlen darab készült. Ez az autó egyébként egy koncepció, ami a híres PlayStation-szimulátor, a Grand Turismo kedvéért készült, vagyis abban a játékban lehetett versenyezni vele. És, hogy teljes legyen a gyűjtemény, áll a garázsban egy szintén egyedi festéssel ellátott Veyron is.

Közvetlenül az ajtó mögött kapott helyet egy Pagani Huayra Roadster, amiből összesen 100 darab készült. Ezt az autót a Mercedes-AMG M158-as kódú, 60 fokos hengerszögű, V12-es biturbó motorja hajtja, ami a Huayra kabinja mögé került. Ahogyan a legtöbb ilyen elképesztően gyors autó, ez is száraz karteres, hogy nagy tempójú kanyarban is legyen kenés a motorban. 6200-as fordulaton adja le 764 lóerős teljesítményét, 1000 Nm nyomatékát pedig 2400-tól. Az ára ennek is 3 millió dollár környékén mozog.

A sarokban megbújik még egy 1000 lóerős McLaren P1 GTR, amelyből összesen 58 darab készült, és itt van még egy ritkaság, egy Lamborghini Centenario Roadster, a legyártott húsz példány egyike. És végül egy Ferrari LaFerrari, amely szinte a “semmi extra” kategória ebben a kollekcióban…