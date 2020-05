2011 januárjában mutatkozott be a Pagani Huayra, majd hat évvel a kupé után elkészítették a roadster változatot is. Az alapok azonosak, de a formaterv merőben más megoldásokat kívánt, hiszen tető hiányában – kivehető panel van az utastér felett – az ajtók sem felfelé, hanem a hagyományos módon nyílnak. Horacio Pagani látványosat alkotott és aktív aerodinamikája miatt Wayra Tata szélistenről nevezte el az autót, ami talán pont a Huayra Roadsterrel lesz igazán kerek.

Wayra Tatát egyébként kétfejű emberi alakként ábrázolták, akin fejétől lábáig kígyók tekeregnek. A hurrikán- és forgószelek, valamint a termékenységet elhozó esőzés is hozzá kapcsolódik.

Kifejezetten a Huayra számára fejlesztette a Mercedes-AMG az M158-as kódú 60 fokos hengerszögű V12-es biturbó motort, ami a Huayra kabinja mögé kerül és önmagában is egy igazi műalkotásnak néz ki a rengeteg arany színű és karbon elemmel. Ahogyan a legtöbb ilyen elképesztően gyors autó, ez is száraz karteres, hogy nagy tempójú kanyarban is legyen kenés a motorban. További előnye, hogy laposabb így az egész blokk. 6200-as fordulaton adja le 764 lóerős teljesítményét, 1000 Nm nyomatékát 2400-tól adja le.