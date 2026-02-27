A Bugatti szupersportautóinak ereibe hosszú időn át a négy turbóval lélegeztetett, 8,0 literes, W16-os motor pumpálta a vért. Bár a márka új irány felé halad – a Tourbillon már V16-os hibrid hajtásláncot kapott –, a W16 nem búcsúzik csendben. Az egyik utolsó modell, amelybe bekerül ez a kultikus erőforrás, az 1600 lóerős Bugatti W16 Mistral, amelyből mindössze 99 darab készül, és mindegyik teljesen egyedi, ahogy a képeken látható La Perle Rare (azaz Ritka Gyöngy) is.

A projekt három évvel ezelőtt indult, miután a francia autómanufaktúra egyik ügyfele a 2023-as Pebble Beach Concours d’Elegance rendezvényen vázolta elképzeléseit. A franciaországi Molsheimben dolgozó tervezők és mérnökök ezt az álmot formálták valósággá – természetesen a lehető legexkluzívabb módon.

Az autó kézi összeszereléssel készült a Bugatti Sur Mesure részlegénél, ahol a megrendelőkkel közösen találják ki, milyen tematikájú legyen az autó.

A La Perle Rare név nem túlzás: ez a fényezés soha nem fog visszaköszönni egyetlen másik Bugattin sem. A koncepció ezüst színben született meg, majd különböző fehér árnyalatokon keresztül jutott el a végleges Vagues de Lumière – vagyis Fényhullámok – fényezéshez.

A karosszéria felső része arannyal átitatott árnyalatot kapott, míg az alsó felületeket melegfehér borítja. Mindkét szín teljesen egyedi fejlesztés, és még a gyémántvágott felniken is visszaköszön.

Az utastérben folytatódik a kifinomult tematika: fehér kárpitozás, arany betétek, hangulatvilágítás, valamint mart és polírozott alumíniumrészletek teremtik meg azt a luxuskörnyezetet, amely inkább emlékeztet egy exkluzív ékszerre, mint egy 1600 lóerős hipersportautóra.

Természetesen nem hiányozhat Rembrandt Bugatti híres Táncoló Elefánt szobra sem: megjelenik a váltókaron, a fejtámlákon és az első sárvédőkön. A La Perle Rare felirat pedig a középkonzolon, a motorborításon és még az aktív hátsó szárny alatt is megtalálható – biztos, ami biztos.

A Mistral első lámpái a Divo és a La Voiture Noire függőlegesen elrendezett stílusát követik, az X alakú zárófények a Bolide hasonló megoldásának merészebb, elegánsabb újraértelmezéseként jelennek meg. A szénszálas elemekben bővelkedő vázszerkezetet 3D nyomtatóval megformált alumínium és titán alkatrészekkel erősítették meg.

453,91 km/óra végsebességével pedig minden idők leggyorsabb kabriója a Bugatti W16 Mistral World Record Car, tehát ez az autó nemcsak státuszszimbólum, hanem egy korszak ikonikus lezárása is: a legendás W16 motor méltó búcsúja.

Nehéz elképzelni, hogy a La Perle Rare tulajdonosa hasonló rekordkísérletre vállalkozna. Ilyen tempónál már egy apró kavics is komoly veszélyt jelent – és ezt a több száz munkaórával készített, kézzel festett fényezést aligha tenné ki bárki ilyen veszélynek.

A Bugatti nem hozta nyilvánosságra az egyedi megrendelés árát, de borítékolható, hogy jócskán meghaladta az alapból is körülbelül 5 millió eurós indulóárat (1,9 milliárd forint).

