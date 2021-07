Alig pár évre kell visszaemlékeznünk arra a pontra, amikor a Bugatti bemutatta eddigi legdrágább új típusát, a Divót. 2018-ban Pebble Beachen mutatkozott be a modell, ami akkor még prototípus volt, de visszahozott egy rég elfeledett dolgot a Bugattinál, az egyedi, kis szériában gyártott karosszériát. És ez bizony kinyitotta a vevők pénztárcáját.

A publikus bemutatóval majdnem egy időben egy alig maroknyi társaságnak, potenciális vevőknek is megmutatta a Bugatti a Divót, amiből már akkor is csak 40-et ígért a gyártó, az ennyire exkluzív modellek pedig még vonzóbbak a tehetősek szemében. Éppen ezért a Bugatti 5 millió eurós árcédulát akasztott rá, de így is alig pár hét alatt kifizették mind a 40-et.

A szériából pedig mostan elkészült az utolsó példány is, és a vevőnek igencsak kifinomult ízlése volt. Olyan színeket választott, melyek a klasszikus modelleknek is jól álltak. Külső fényezése hasonló árnyalat, mint amit az EB 110 is viselt, belseje sötétkék és világosabb, francia versenykék árnyalatú, oldalanként eltérő, felnijeit pedig aranyszínűre fényezték.

Mivel a Divo, és a Bugatti új konstrukciói, egyedi modelljei csak a karosszériáról fognak szólni, műszaki tartalomban nem változtattak a Chironhoz képest, de az új kasztnielemek miatt 35 kilóval könnyebb lett a Divo. 8,0 literes, négyturbós W16-os motorja 1500 lóerőt teljesít, 0-ról 100 km/h-ra 2,5 másodperc alatt gyorsul fel, és akár 380 km/h-val is képes száguldani.