453, 91 km/óra sebességet ért el, és ezzel minden idők leggyorsabb kabriója a Bugatti W16 Mistral World Record Car. Ez önmagában is szép teljesítmény, de még izgalmasabbá teszi, ahogy a csúcs megdőlt.

A Bugatti 2010 óta többször is sikeresen futott neki sebességi rekordkísérleteknek. A Veyron 16.4 Super Sport 2010-ben 431,07 km/óra sebességet ért el, majd 2019-ben a Chiron Super Sport 300+ nem kevesebb mint 490,48 km/órával bizonyult a világ leggyorsabb zárt karosszériás szériaautójának. Közben 2013-ban a kabriók rekordját is megdöntötték, egy Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse 408,84 km/órával száguldott.

A három autót összeköti, hogy jelenleg ugyanazt a magángyűjteményt gazdagítják. Tulajdonosuk pedig úgy döntött, kellene ebbe a kollekcióba egy negyedik rekorder is, így megépíttette magának a világ leggyorsabb kabrióját: egy speciális kivitelű W16 Mistralt.

A részleteket nem árulta el a Bugatti, azt viszont igen, hogy az indiai tulajdonos észbontó 14 millió eurót, azaz 5,74 milliárd forintot fizetett a projektért. Ezért a pénzért még abba is belement a gyár, hogy az ügyfél jelen legyen a rekordkísérletnél – sőt, miután Andy Wallace megfutotta a hivatalosan mért világcsúcsot, egy körre a vevőt is elvitte az autón. Ekkor állítólag „majdnem ugyanilyen gyorsan mentek”, és ezzel a gyűjtő alighanem a világ leggyorsabb utasaként írta be magát a történelemkönyvekbe.

A négy autót egyébként a hozzájuk fűződő világcsúcsokon kívül még egy dolog összeköti: a sötét karosszéria alsó részének narancssárga díszítése. Ez a színkombináció egyébként a rekorder kabrió utasterében is megjelenik.

Az 1600 lóerős Bugatti Mistral hivatalos végsebessége egyébként „csak” 420 km/óra. Elképzelhető egyébként, hogy a 99 darabos széria mezei példányai tényleg nem mennek ennél gyorsabban, mivel azokért csak rongyos ötmillió eurót, azaz alig több mint kétmilliárd forintot kell kifizetni.