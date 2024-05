2021-ben rendelték meg az utolsó 1500 lóerős Bugatti Chiront, amelyet 2024 év elején vehetett át tulajdonosa. De szerencse, hogy van olyan változat a francia manufaktúra tarsolyában, amelyből készül még néhány darab, mielőtt kifut a széria.

Ilyen az 1600 lóerős Bugatti Chiron Super Sport is, amelyből egyedi rendelés alapján, a Bugatti Sur Mesure részlege elkészítette az 1932-ben bemutatott Type 55 előtt tisztelgő, sárga-fekete színkombinácóban pompázó Chiron ’55 1 of 1′ névre keresztelt szupersportautót.

Galéria

A Bugatti Type 55 motorterében a legendás Type 51 versenyautóból származó 2,3 literes, nyolchengeres motort szerelték. De ami igazán különlegessé tette ezt az autót, az a Jean Bugatti által tervezett kétüléses roadster karosszéria volt. Ez volt Bugatti első Super Sport modellje, amely nemcsak egy új kategória alapját képezte, hanem tökéletesen ötvözte a kényelmet a sportosságot. A Type 55 végsebessége 180 km/óra volt.

A Type 55 Super Sportból mindössze 38 darabot készítettek és öröksége, mint kategóriateremtő sportautó, megragadta a Sur Mesure csapatának fantáziájáét és így született meg a ‘55 1 of 1’. Az autó természetesen egyedi megrendelésre készült (állítólag Dubajba fog kerülni), de a megrendelő majdhogynem szabad kezet adott a francia csapatnak, hogy milyen vonalon induljanak el, aztán egyeztették az apró részleteket.

A Sur Mesure csapat a Jean Bugatti által bevezetett, híres kéttónusú festésre összpontosított, a fekete és sárga kombinációt használva, amelyet Ettore Bugatti annyira kedvelt.

A Type 55 Super Sport utalásai a ‘55 1 of 1’ utasterében is visszaköszönnek. A kabinban fekete bőr található, amely harmonizál a külsővel, és egyedi kiegészítők, a fejtámlákba pedig ‘55 1 of 1’ feliratokat hímeztek. Az ajtópanelekben is visszaköszön a modell neve, kézzel varrott, elhalványuló ‘55’ feliratokban.

Jean Bugatti aláírását pedig elhelyezték az ajtóküszöbökön és az autó dedikációs tábláján.

Az egyediség csak a szemnek jár, ugyanis ebben a Chironban is ugyanaz a technika dolgozik, mint egy „átlagos” Super Sportban: nyolcliteres W16-os motor, 1600 lóerős teljesítménnyel. A maximális fordulatszám 7100/perc, az 1600 Nm nyomatéki csúcs 2000 és 7000/perc között áll rendelkezésre.

A hétfokozatú duplakuplungos sebességváltó 403 km/óránál kapcsolja a hetedik fokozatot. A 400 km/óra alatti tartományban sem lustult az autó: álló helyzetből 5,8 mp alatt gyorsul 200 km/órára, 12,1 mp alatt 300 km/órára. A technika váltás közben sem engedik visszaesni a turbó töltőnyomását: mindössze 0,3 mp szünet után máris ismét 2,8 baron (!) dolgozik a kompresszor.

