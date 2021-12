Mit sem változott a Bugatti üzletpolitikája az elmúlt 112 évben: a mai napig hitvallásuk részének tartják az örökséget, az innovációt, illetve a legkiválóbb kivitelezésre való törekvést. Bugattival járni amúgy is kivételes lehetőség, de akik ezt meg is engedhetik maguknak, általában még egyedibbé akarják tenni az élményt, úgy, hogy ennek a külsőségeken is legyen látszata.

Reagálva arra, hogy egyre nő azon vásárlók száma, akik egyedi dizájnnal rendelik meg autójukat, a francia sportautó-gyártó úgy döntött, hivatalosan is elindítja testreszabási programját. Ennek első hírnöke egy Chiron, amire nosztalgikus köntöst öltöttek, hiszen annak a Bugatti Type 51-nek állítanak emléket, mellyel Louis Chiron és Achille Verzi megnyerték a legendás, 1931-es Francia Nagydíjat.

Ennek jegyében a 2016-tól gyártott sportkupé egyedi, Pur Sport Grand Prix változata annak színvilágát kapta meg, a 32-es rajtszámmal együtt, amit raádásul kézzel festettek fel, akárcsak a halványuló EB-mintákat. A hiperautó küllemében emellett több olyan szín megjelenik, ami már az 1920-as, 1930-as években is díszítettek Bugattikat.

Belül további 32-es, illetve Grand Prix-motívumokkal találkozunk, például a középkonzol fekete eloxált alumíniumból készült berakásában, illetve a küszöbökön, a fejtámlákon és a belső világításnál. Azt sajnos nem árulta el a francia gyártó, mennyibe került ez az egyedi változat, de tekintve, hogy a Sur Mesure hajnalán a 20. század egyik versenylegendájának állított ezzel emléket, a tulajdonosa biztosan tehetős.

Valószínűleg annyi nulla szerepel az összeg végén, hogy még talán akkor is rácsodálkoznánk, ha nyernénk az Eurojackpoton, ám ha közkinccsé teszik a Sur Mesure további eredményeit is, legalább lesz min csorgatni a nyálunkat.

The CHIRON Pur Sport 'Grand Prix' reminisces Louis Chiron, one of the most successful racing drivers of the early 20th century. In 1931, he won the French Grand Prix at Montlhéry in his Type 51.#BUGATTI #BUGATTISurMesure #CHIRONPurSport

