Több mint 630 millió dolláros bevételt termelt a mozikban az F1, a sportágról készült film, Brad Pitt-tel a főszerepben. Az alkotásról elég hamar el is kezdtek úgy beszélni, hogy az egy széria első része lehet, holott semmi ilyesmit nem emlegettek a készítők.

Az Oscar-díjakra is jelölt filmről most végre megjött a megerősítés, tényleg készül a folytatás. „Dolgozunk rajta” ‒ fogalmazott Jerry Bruckheimer producer. „Hosszú út volt, mire elkészült a film, mert át kellett vészelnünk pár sztrájkot, de végső soron a közönséget világszerte jól szórakoztatta. Sosem dolgoztam korábban Brad Pitt-tel, remek dolog volt.”

Arról nincs info, hogy mikorra lehet kész az F1 második része, de a folytatásra nem mostanában kell számítani. Kérdéses, hogy a történet hogyan kapcsolható össze az első résszel, tekintve azt, hogyan írták meg az egyik főhős, a Brad Pitt által alakított Sonny Hayes történetszálát a film végén.

