A Brad Pitt, Lewis Hamilton és az iparági veterán Jerry Bruckheimer produceri bábáskodása mellett, az Apple finanszírozásával, a Forma-1 támogatásával készült, Joseph Kosinski áltl rendezett F1 – A film a tavalyi év egyik mozisikere lett.

A valódi F1-es hétvégéken és pályákon — köztük a Hungarorinen – is forgatott, klisés és irreális történetű, de látványos és összességében szórakoztató film 631,5 millió dollárt hozott a mozipénztáraknál, 2025 8. legnagyobb bevételt termelő alkotása lett.

A közönség- és pénzügyi siker – valamint a pénzre nem váltható márkaépítő érték – mellett pedig komoly szakmai elismerések is következhetnek, ugyanis az „F1” Oscarokra is esélyes. Az Amerikai Filmakadémia először öt kategóriában engedte tovább a filmet a teljes nevezési körből, mostanra pedig hivatalos, hogy négy kategóriában a szűkített listákon is szerepel a mű.

Congratulations to the entire #F1TheMovie team on their Oscar nominations. Best Picture Film Editing: Stephen Mirrione Sound: Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta, Gareth John Visual Effects: Ryan Tudhope, Keith Dawson, Nicolas Chevallier, Robert… pic.twitter.com/ccuYUM6Ld9 — Apple TV (@AppleTV) January 22, 2026

Az F1 – A film a legnagyobb díj, az év legjobb filmje (Best Picture) címre is esélyes, de jelölt legjobb vágás (Stephen Mirrione), a legjobb hangdizájn valamint a legjobb vizuális effektek kategóriájában is.

A 98. Oscar-gálát, azaz a díjkiosztót 2026. március 16-án tartják, akkor derül ki, valóban jut-e aranyszobrocska a filmnek.