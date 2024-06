2021-ben mutatkozott be az Audi négyajtós, tisztán elektromos gran turismója. Most eljött az ideje a megújulásnak, az Audi pedig nem bagatellizálta el ezt a lehetőséget.

Eleve új modellváltozat-neveket találtak ki, a három lehetséges verzió mindegyike egyedi stíluselemeket alkalmaz. Az Audi S e-tron GT belépő szintű kivitele mellett az Audi RS e-tron GT méhsejt-szerkezetű első maszkot, mélyebbre nyíló légbeömlőket és motorsport ihletésű farkialakítást kínál. Az Audi RS e-tron GT performance ennél is látványosabb. Matt karbon tetőlemezzel és egy vadonatúj stíluselemmek: karbon rejtőfóliázásal is rendelhető, amit az Audi szándéka szerint nem is fognak másutt felhasználni.

Újak a színek, és újak a keréktárcsák is, köztük ott a harminc évvel ezelőtti, ikonikus Avus felni újraértelmezésre is.

Az utastérben átrajzolt ülések, kormánykerék, küszöbök és digitális tartalom fogad – magyarul, teljesen átalakult a környezet. A dekorbetétek kérhetők nyírfa, matt karbon rejtőfólia vagy vanádium kivitelben. A korménykerék alul és felül is lapított, az RS modelleken középállás-jelzés (opciós) és két piros kezelőszerv kapott rajtuk helyet.

A belső felületek borításában újrahasznosított anyagok is szerephez jutnak, a többféle választható ökoanyag eltérő arányban alkalmaz visszanyer nyersanyagokat. Új a digitális műszeregység grafikus tartalma, de ennél is fontosabb a gombnyomásra több szegmensben elsötétedő napfénytető, amihez hasonlóval a Renault-nál találkozhattuk a közelmúltban.

Egy elektromos autó modellfrissítésénél persze a hajtáslánc kell, hogy vigye a prímet.

Az átdolgozott első és hátsó villanymotorok, valamint a módosított teljesítmény-elektronika jóvoltából az alapmodell S e-tron GT teljesítménye kerek 500 kW (679 LE), az RS e-tron GT 630 kW (856 LE) csúcsteljesítményre képes, míg az RS e-tron GT performance legnagyobb kombinált teljesítménye 680 kW, azaz 925 lóerő – ilyen erős szériamodellt még soha nem gyártott az Audi.

Az RS modellek alapáron kínálják a 70 kW-os átmeneti teljesítmény-növelés (boost fukció) lehetőségét, ami a kormány bal oldalán található gombról aktiválható 10 másodpercre.

A három modellvariáns álló helyzetből 3,4, 2,8, illetve 2,5 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, végsebességük 245, 250, illetve 250 km/óra.

Az S e-tron GT új, nagyobb fékrendszert kapott, az RS modellverziók esetében az acél tárcsákat volfrám-karbid bevonattal látták el. Opcióként mindegyik modellhez kérhető karbon-kerámia fékrendszer.

A könnyebb, ugyanakkor nagyobb energiasűrűségű akkucsomag bruttó 105, nettó 97 kWh kapacitású, a tömege 634-ről 625 kg-ra csökkent. A három fokozatban állítható regeneratív fékteljesítmény maximális értéke a korábbi 290 helyett immár 400 kW.

A legnagyobb töltő teljesítmény a korábbi 50 helyett 320 kW, így 18 perc alatt 10-ről 80 százalékra tölthető az akku, 10 perc gyorstöltés 280 kilométerre elegendő energiát ad át a kocsinak. További előny, hogy az új akku már 15°C-tól optimálisan tölthető, így szélesebb az ügyfelek mozgástere ezen a téren. Váltóáramról is tölthető persze a kocsi, legfeljebb 22 kW-tal.

A hatótávolság kiviteltől függően akár 609 km. Az akku állapotáról mostantól állandó tájékoztatást nyújt a digitális műszeregység.

Nem csak a hőszivattyú alapfelszerelés, hanem a kétkamrás légrugózás is, ami hossz- és oldalirányban egyaránt folyamatosan vízszintesen tartja a karosszériát. A hasmagasság 55 mm-rel variálható.

Az összkerékhajtás feláras, de módosították a bekormányzási szögeket, így kis tempónál csökken a kormányerő.

Az alapmodell 126, a csúcsverzió 161 ezer eurónál indul; ez 50,5 – 64,5 millió forintnak felel meg.

Kattints ide, ha videón is megnéznéd a megújult Audi e-tron GT modellcsaládot!