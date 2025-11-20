Tavaly nyáron különleges rekordot ért el a Lotus Emeya: egy független teszten minden más villanyautónál nagyobb csúcsteljesítménnyel vette magához az elektromos energiát.

A jelenleg kínai (Geely) kézben lévő brit sportautó-gyár kuvaiti képviselete most úgy döntött, tudnak ennél jobbat: a Lotus saját fejlesztésű, 450 kW-os villámtöltőjére csatlakoztatták az autót, és ha a teljes teljesítményt nem is tudta kihasználni az autó, a töltés során 443 kilowatt csúcsteljesítményt ért el. Így 13 perc és 35 másodperc alatt töltötte 10-ről 80 százalékra a bruttó 102 kWh kapacitású akkumulátort.

A Lotus ma már Európában is elkezdte telepíteni ezeket a töltőket; először Németország kap belőlük, majd a közeljövőben más országok is.

A 800V-os elektromos architektúra révén még további tartalékok is vannak az autó akkumulátorában, amelyben a cellákat közvetlenül építik be az akkuba, tehát nem kötegelik azokat akkucsomagokba; így több cella fér el egységnyi területen.

A 18,7 kWh/100km átlagfogyasztású Emeya 10 perc alatt 310 kilométerre elegendő energiát képes magához venni, ami 1860 km/óra elméleti töltési sebességet jelent. A szabványos hatótávolság 610 kilométer.

Az Emeya kiviteltől függően 603 vagy 905 lóerős, álló helyzetből 4,15, illetve 2,78 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára. A végsebesség 20, illetve 256 km/óra.

A képek nem a rekorddöntés helyszínén készültek.