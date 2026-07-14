A norvég férfi labdarúgó-válogatott ugyan nem nyerte meg a világbajnokságot, odahaza mégis hősöknek kijáró fogadtatásban részesült. A csapat az Egyesült Államokból tért haza, miután a negyeddöntőben, hosszabbítás után 2‒1-re kikapott Angliától. Norvégia 1998 után szerepelt újra világbajnokságon, és a csapat sikeres szereplése akkora nemzeti ünnep lett, hogy a válogatott hazaútja is igen látványosra sikerült.

A leglátványosabb pillanatot nem a repülőtérre érkező gép és az abból kilépő játékosok jelentették: a válogatott gépét a Norvég Királyi Légierő F‒35-ös vadászgépei kísérték.

A norvég fegyveres erők közlése szerint a gépek az evenesi légibázison állomásozó, Norvégia és a NATO készenléti szolgálatában részt vevő állományhoz tartoznak. A norvég sajtóban előzetesen két F-35-ösről írtak, a fegyveres erők későbbi közlése viszont három kísérő vadászgépet említett.

Az F–35 Lightning II napjaink egyik legmodernebb, ötödik generációs vadászgépe: lopakodó kialakítású, többfeladatú harci repülő, amelyet légi harcra, elfogásra, felderítésre és földi célpontok támadására is bevethetnek. Norvégia az F–35A változatot használja, ezzel váltotta le korábbi F–16-osait. A típus maximális sebessége Mach 1,6, vagyis nagyjából 1900 km/óra, teljes belső fegyverterheléssel is; legnagyobb felszállótömege a 70 ezer fontos, azaz nagyjából 31,8 tonnás kategóriába esik. A gép fejlett érzékelőivel és adatkapcsolataival repülő információs központként is működik: valós időben oszt meg adatokat más repülőkkel, földi egységekkel és a légvédelemmel.

Az ünnepség landolás után is folytatódott, a csapat repülőgépe vízsugárkapun haladt át, majd a játékosokat vörös szőnyeg és rengeteg szurkoló várta. A járatot a Flightradar24-en is tömegek követték, a norvég sajtó szerint egy ponton több mint 114 ezren figyelték élőben a gép útját.

A válogatott ezután Oslóba ment, ahol a királyi család is fogadta a játékosokat. A Reuters beszámolója szerint több mint százezer ember gyűlt össze a fővárosban, a csapat pedig nyitott tetejű busszal vonult végig a városon.