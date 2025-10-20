Tényleg nagyobbnak tűnik belül, mint amekkora. Az első ülések között a könyöklő alatt nincs semmilyen akadály (ezt a Nissan ki is használta egy, a váltó-gombsor alatt lenyitható fedelű extra rekesz elhelyezésére, szóval a Leafnek két kesztyűtartója van), hátul pedig teljesen sík a padló. Nem szűkíti a teret semmilyen hosszanti nyúlvány, ami a dinoszauruszlével működő autókban olyan muzeális dolgokat szokott takarni, mint sebességváltó-ház, kardántengely vagy kipufogórendszer. Ez a harmadik Leaf az első, ami végre pont olyan tágas belül, amilyennek egy lapos akku felett, egy kompakt motor-hajtómű egység mögött a szabadon alakítható, nagy üres térrel egy villanyautónak lennie is kell.

Az anyagválaszték, a minőségérzet az új Leafben sem akar a prémium felé ácsingózni, viszont vidám, ötletes, szemnek-kéznek kellemes minden, amit nézünk, tapogatunk. A fullos tesztautók lila-bézs “bőr”kárpitozása az üléseken, az ajtóbelsőkön és a műszerfalon meghökkentő, de működik: vidám, meleg, otthonos tőle az autó belseje. Az ajtók középvonala alatt már csak egyszerű, kemény műanyagfelületeket találtunk és az ülések kevésbé szem előtt lévő felületein is olcsó textilek feszültek, de ha ez a spórolás majd az autó árában is tükröződik, akkor bánja a fene.

Hátul utazni se rossz átlagos testalkatú felnőttként, tehát mondjuk úgy 190 centiig. A fejtér-lábtér bőven elegendő, de a villanyautósan magas padló illetve alacsony ülőlap miatt a lábunkat nem lógathatjuk olyan kényelmesen, mint otthon, egy fotelből tehetnénk. A hátul ülők lehajtható könyöklőt, egy-egy középső szellőzőrostélyt és USB-konnektorokat is kapnak – ülésfűtés viszont nekik nem járt a csúcskivitelű tesztautókban sem.

A csomagtér tágasabb, mint várnánk. A motorosan nyíló fedél alatt 437 liternyi helyet találunk, két kemény, kivehető lappal határoltan két szintre osztva. A hátsó üléstámlák 1/3-2/3 arányban dönthetők, döntéskor a felső szintre helyezett lapokkal szinte sík rakfelületet kapunk. Pótkerékről viszont ne is álmodjunk, a töltőkábeleknek pedig a raktérben kell helyett találnunk, mert a zsúfolt motortérben nem maradt hely egy frunknak, elülső csomagtartónak.

Az első, rövid teszt után a beépített autós újságírói debugger programom négy hibaüzenetet mentett el az új Leafről, de egyik sem kritikusan súlyos. A kétküllős kormány karimája kissé túl vaskos, az első elektromos ablakok meglepően lassan húzódnak fel, a gombos irányváltó konzol érthetetlenül kimunkálatlan, darabos, mondjuk ki: ronda, a vezető előtti kijelző információtartalma pedig feldolgozhatatlanul gazdag, még ha a legminimalistább (és legszebb) analóg körműszeres stílusra állítjuk is a virtuális műszeregység kijelzőjét.

Azt, hogy a kormánygombokkal szinte teljes mélységében elérhető menürendszer logikáját, működését időbe telik megtanulni, nem is nevezném hibának, sőt: örvendetesen, hogy ebben a kocsiban van kézre álló, a kormányról működtethető alternatíva az érintőképernyő vezetés közbeni simogatása helyett.

Jópofa hightech extra a Leafhez az LCD-panelek behomályosításával több mintában elsötétíthető üvegtető, amely árnyékoló roló helyett hatásos hővisszaverő réteggel védi a belteret a túlzott felmelegedéstől.