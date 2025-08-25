A napszemüveg nem megfelelő kiválasztása jelentősen veszélyeztetheti a közúti közlekedés biztonságát. A nem megfelelő lencseszín vagy a túl sötét árnyalat lassítja a vezető reakcióidejét, és rontja a közlekedési jelzések felismerhetőségét. Erre hívják fel a figyelmet az Alensa szakértői a legfrissebb tudományos kutatások alapján.

A lencseszín hatása a reakcióidőre

A közelmúltban végzett tudományos vizsgálatok megdöbbentő eredményeket hoztak a napszemüvegek vezetési biztonságra gyakorolt hatásáról. Egy átfogó tanulmány kimutatta, hogy bizonyos lencseszínek jelentősen rontják a közlekedési lámpák felismerését. A problémás lencseszínek közé tartoznak a zöld árnyalatok, amelyek lassítják a piros lámpák felismerését, a sárgászöld színek, amelyek színtévesztőknél különösen veszélyesek, valamint a vörösbarna árnyalatok, amelyek mellett nehézkes a sárga jelzések felismerése.

„A problémás lencseszínek használatakor azt tapasztaljuk, hogy a vezetők átlagosan lassabban reagálnak a közlekedési jelzésekre, ami városban vagy autópályán akár több méter különbséget jelenthet a féktávolságban” – magyarázza Boros Mária optometrista, az Alensa Optika szakértője. További aggasztó eredmény, hogy a vásárlók nagy része nem kérdez rá a lencseszín vezetésre gyakorolt hatására.

A sötét lencsék rejtett veszélyei a vezetésben

Egy figyelemre méltó kutatás azt mutatta ki, hogy a túl sötét lencsék viselése akár 15 milliszekundummal is lassíthatja a vizuális információ feldolgozását. 120 km/h sebességnél ez körülbelül 50 centiméter különbséget eredményez a féktávolságban. A napszemüveglencsék kategorizálása nem pusztán esztétikai kérdés, hanem elsősorban biztonsági szempontból kiemelkedően fontos. A napszemüveglencsék 1-4-es kategóriáit a fényáteresztő képességük határozza meg: az 1-es kategória a legvilágosabb, mindössze 20-57% fényt szűr ki, míg a 4-es kategória a legsötétebb, amely 97% feletti fényszűrést biztosít.

A 4-es kategóriájú lencsék egyáltalán nem alkalmasak közúti vezetéshez, mégis sokan használják őket. A túl sötét lencsék számos negatív hatást gyakorolnak a vezetésre. Lassítják a reakcióidőt 15 milliszekundumos késleltetéssel a vizuális feldolgozásban, rontják a mélységérzékelést és távolságbecslési problémákat okoznak. Veszélyes helyzetekben, például alagutakban vagy árnyékos útszakaszokon különösen kritikusak lehetnek ezek a hatások. A szakértők vezetéshez kizárólag a 2-3-as kategóriájú lencséket javasolják, amelyek megfelelő védelmet nyújtanak a biztonság veszélyeztetése nélkül.

Optimális napszemüvegformák a biztonságos vezetéshez

A lencseszín és sötétség mellett a napszemüveg formája is döntő szerepet játszik a vezetési biztonságban. Az ívelt, arcot körülölelő forma bizonyult a leghatékonyabbnak, mivel maximálisan lefedi a látóteret és csökkenti a perifériás vakító fényt. A formák között szerepel a wraparound (ívelt) forma, amely maximális lefedettséget és oldalvédelmet biztosít, az aviátor stílus klasszikus, nagy lencsével és vékony kerettel, valamint a wayfarer típus, amely jó kilátást nyújt anélkül, hogy korlátozná a perifériás látást. Különösen ajánlott a keskeny szárú modellek választása, mivel a vastag szár zavarhatja az oldalsó látómezőt a visszapillantó tükrök használatakor. Kerülendők a vastag, széles szárú modellek, amelyek korlátozzák a perifériás látást, a kis méretű, trendi lencsék, amelyek nem nyújtanak teljes védelmet, valamint a túlzottan sötét tükörlencsék, amelyek nem biztosítanak megfelelő kontrasztot.

A tudományos kutatások eredményei alapján az Alensa szakértői szerint a legfontosabb a 100%-os UV-A és UV-B védelem, amit az „UV400” jelölés garantál. „A megfelelő napszemüveg kiválasztása jelentős mértékben hozzájárul a vezetési biztonság növeléséhez, ezért vásárlás előtt mindig kérjünk szakmai tanácsot” – hangsúlyozza Boros Mária optometrista.

Hogyan válasszunk biztonságos napszemüveget vezetéshez?

A kötelező tulajdonságok közé tartozik:

• a 100%-os UV-védelem UV400 vagy 100% UV protection jelöléssel;

• a megfelelő lencseszín szürke vagy barna árnyalatokban;

• a polarizált lencsék;

• a vakító fény csökkentése;

• 2-3-as kategória optimális sötétséggel normál vezetéshez;

• megfelelő keretforma, amely nem korlátozza a perifériás látást.

Kerülendő tulajdonságok:

• 4-es kategóriájú lencsék, amelyek túl sötétek vezetéshez;

• színtorzító lencsék rózsaszín, kék vagy zöld árnyalatokban;

• vastag keretek, amelyek korlátozzák a látómezőt.