Megint sötétebben láthatják a világot a milliomosok

Minden magára valamit is adó autógyártóhoz hasonlóan a Bugatti is számtalan különféle kiegészítőt kínál ügyfeleinek és persze azoknak, akik nem engedhetik meg maguknak a könnyfakasztóan drága hipersportkocsikat, de rajonganak a brandért.

A francia-német márka az év elején mutatta be új napszemüveg-kollekcióját, melynek mostanra megérkezett az utódja is, a Collection Two. A névre láthatóan nem fordítottak sok energiát, a dizájnra már annál inkább.

A Collection One-hoz hasonlóan ismét a neves tervező, Larry Sands álmodta meg a szemüvegeket, ezúttal viszont nyolc helyett 16 különböző változatot.

A formák, színek, kialakítások különböznek, közös azonban, hogy a napszemüvegeknél a legexkluzívabb anyagokat – sterling ezüst, 18 karátos arany, titán, palládium, gyöngyház, szénszálas kompozit – használták fel, ahogy a kidolgozás is a legmagasabb szintű.

A bugattiságot a márkára jellemző dekorelemek, a klasszikus hűtőrács mintázata, a piros „macaronembléma” és az EB-logó adják.

Az új kollekció darabjai modelltől függően 1200 és 2000 dollár, azaz kb. 440 és 730 ezer Ft közötti áron kaphatók a Bugatti webshopjában (is).

