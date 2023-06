Alig 400 ezerért villoghatsz ezzel a Porschével

Több mint fél évszázada kínálja a stuttgarti autógyártó által ihletett, vagy csak azok funkcionális, sportos, elegáns szellemiségét megtestesítő termékeit a Ferndinand Porsche által 1972-ben alapított Porsche Design.

Azóta számtalan karórát, táskát, egyéb kiegészítőt dobtak piacra, a legújabbak közé tartozik a világ egyik legismertebb, leghosszabb múltra visszatekintő sportkocsimodellje, a 911-es által inspirált napszemüveg.

Az Iconic sorozat részét képező P´8951 Ltd. Editionben a füstszürke lencséket szögletes, geometrikus keret fogja közre, melyet egyetlen alumíniumtömbből marnak ki. Az indusztriális jellegű, világosszürke keret kiváló kontrasztot alkot az UV400-as besorolású védelmet nyújtó, tükröződésmentes, karcálló bevonattal is ellátott sötét polikarbonát lencsékkel. A szemüveghez díszdoboz és a hétköznapokban elengedhetetlen tok is jár.

Az ihlető 911-es nyomán pontosan ennyi példányban készülő napszemüveg vezetéshez, nyári sétához, vagányabbaknak koncertre, diszkóba is tökéletes viselet lehet, már ha van rá „keret”, hiszen darabjáért bő 400 ezer Ft-nak megfelelő összeget kérnek.