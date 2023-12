Történelmi léptékű bírsággal sújtja a Cummins dízelmotor-gyártót az USA környezetvédelmi hivatala, az EPA. Az igazságügyi minisztérium jelentése szerint 2013 és 2019 között 630 ezer, 2019 és 2023 között pedig további 330 ezer – azaz az elmúlt évtizedben 960 ezer – RAM 2500 és RAM 3500 típusú pickupot szereltek fel olyan Cummins dízelmotorral, amelyeket speciális berendezések beépítésével, illetve egyedi szoftverrel úgy alakított át gyártójuk, hogy a hatósági károsanyag-kibocsátási mérések során a normálisnál tisztábban üzemeljenek.

Ahogy a Volkswagen hasonló botrányának kirobbanásakor, valamint annak utórezgései kapcsán megtanultuk, az ilyen módosítások a speciális mérési tartományban valóban csekély káros anyagot bocsátanak ki, minden más üzemi helyzetben ellenben az ügyfelek által elvárt, nagy teljesítményt nyújtják – potenciálisan nagyságrendekkel nagyobb mértékű károsanyag-kibocsátással.

A Cummins nem tiltakozott a bírság megfizetése ellen, ugyanakkor határozottan cáfolja, hogy bárki rosszhiszeműen járt volna el a motorok fejlesztése és hangolása, a motorvezérlő szoftver megírása során. Az érintett dízelmotorokkal szerelt járműveket visszahívják, és frissítik a problémás programot.

Az 1,675 milliárd dollár (580 milliárd Ft) összegű bírság önmagában is félelmetesen magas – ekkora összeget még a Volkswagentől sem követelt az USA környezetvédelmi hatósága (igaz, a német cégre a világ más piacain is rekord összegű büntetéseket róttak ki, míg a Cummins alapvetően az észak-amerikai piacokra szállítja termékeit.) Csakhogy ez még nem minden, mivel korábban – vélhetően ugyanehhez a giga-csaláshoz kapcsolódóan – már két alkalommal is kapott egy nagyságrendekkel kisebb összegű bírságot a cég. A becslések szerint 2024 első félévében 1,93 milliárd dollárt (668 milliárd Ft), míg az év végéig összesen 2,04 milliárdot (706 milliárd Ft) kell majd befizetnie a hivatal bírságszámlájára a vállalatnak.