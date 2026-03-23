A Revuelto – amilyen egyébként Szoboszlai Dominiknak is van – már gyárilag sem visszafogott jelenség, de a német Novitec tuningcég még egy szinttel feljebb tolta a látványt. A karosszériára szinte mindenhol szénszálas elemek kerültek: első splitter, oldalsó kiegészítők, tükörházak, sőt a motorháztető is kérhető teljesen karbon kivitelben.

De ez nem csak díszítés: a szélcsatornában fejlesztett elemek nagy tempónál növelik a leszorítóerőt, főleg az első tengelyen, ami stabilabb viselkedést eredményez 300 km/h felett is.

Hátul egy látványos, aktív hátsó szárny és átdolgozott légterelő rendszer dolgozik azon, hogy az autó ne csak gyors legyen, hanem kezelhető is maradjon extrém tempónál.

Az új felniket az amerikai Vossen közreműködésével fejlesztették. Többféle dizájnnal rendelhető, de a bemutatóautón a hatszárú, Y-formába futó küllőkkel dolgozó NL5 változat látható.

A méretezés is a látványt szolgálja:

elöl 21 col,

hátul 22 col.

A különböző méretű kerekek még jobban kiemelik az autó ék alakját. Ehhez jönnek a sport rugók, amelyek nagyjából 25 milliméterrel lejjebb ültetik az autót, csökkentve a súlypontot és javítva a kanyarstabilitást.

A bemutatóautó fényezése sem véletlen választás: a német cég egy látványos, lilás árnyalatot adott a Revueltónak, amely egyértelmű utalás a Lamborghini Diablo SE30 ikonikus színére. A gyár 1993-ban, a márka 30. születésnapjára készített különkiadásánál használta ezt a feltűnő árnyalatot, így a mostani show car egyszerre modern tuningautó és egyfajta tisztelgés a Lamborghini múltja előtt.

A hajtáslánchoz csak óvatosan nyúltak, a hibrid rendszer elektromos része érintetlen maradt, a 6,5 literes szívó V12 viszont kapott egy új, hőszigetelt sportkipufogót. Ez kétféle anyagból készülhet:

rozsdamentes acél,

vagy az F1-ből ismert, könnyű INCONEL.

Utóbbi akár aranybevonattal is kérhető, ami nemcsak látványos, hanem a hőelvezetést is segíti. A módosítás eredménye +33 lóerő, így ennek a Lamborghininek az összteljesítmény 1048 lóerő (a gyári 1015 Le). A kipufogórendszer hangja szelepvezérléssel változtatható a visszafogottabb módtól egészen a versenyautós üvöltésig.

A Novitec nem próbálta újraértelmezni a Revueltót, inkább ráerősített arra, ami már eleve működik. Több karbon, agresszívebb megjelenés, hangosabb kipufogó – és egy kis plusz teljesítmény.

Ez a csomag nem változtatja meg alapjaiban az autót, viszont még látványosabbá és valamivel élesebbé teszi azt, ami már gyárilag is a szupersportautók élvonalába tartozik.