Ha létezik tuningműhely, amelyre nyugodt szívvel rá lehet bízni egy Ferrari átépítését, az a német Novitec. Időről időre bizonyítják, hogy kellő szakértelemmel és tisztelettel nyúlnak hozzá az ágaskodó paripával díszített modellekhez, és ez most sem történt másképp, amikor a Daytona SP3-at vették kezelésbe.

Az autóból mindössze 599 darab készült, hajtásáról pedig egy 6,5 literes, V12-es motor gyárilag 840 lóerős teljesítménnyel és 697 Nm csúcsnyomatékkal. 0-ról 100 km/órára 2,85 másodperc alatt gyorsul, de ahhoz sincs szüksége többre 7,4 másodpercnél, hogy álló helyzetből elérje a 200 km/órás tempót, a felső határ 340 km/óra felett van. Ára a 800 millió forintot környékezi, de azt bárki lefogadhatja, hogy a Novitec-féle változat még ennél is többet ér.

Tettek is érte, hogy többet érjen: új, saját fejlesztésű kipufogórendszert kapott az autó, melyben olyan katalizátor található, mely szabadabb gázáramlást biztosít. Ennek köszönhetően 28 lóerővel magasabb a Novitec Daytona SP3-asának csúcsteljesíménye. Extraként a kipufogórendszer kérhető aranyozva is, ami nemcsak látványos, de jobb hőelvezetési tulajdonságokkal is rendelkezik.

Az igazi látványosságot azonban nem ez jelenti, hanem például a teljesen személyre szabható beltér, melyet Alcantarával dekorálnak. A gyári felnik helyére a Novitec sajátot rak, melyeket az amerikai Vossen készít nekik. Ezekből többféle is van, de a centerlock-os – középen, egy nagy kerékanya rögzíti a kereket, mint a versenyautókban –, öt duplaküllős tárcsák (elöl 20, hátul 21 colosak) azok, melyek igazán vagányak.