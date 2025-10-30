Ha van tuningcég, akikre bátran, jó szívvel lehet bízni egy Ferrari átalakítását, az a német Novitec. Kérlelni persze nem nagyon kell őket, megteszik ezt maguktól is, ahogy most megtették a Ferrari 12Cilindrivel is.

9 fotó

Munkáikra jellemző, hogy nem hagyják érintetlenül a motort, mindig növelnek annak teljesítményén. Jelen esetben ez nem történt még meg, de fejlesztik a megoldásokat, hogyan tudnának a 6,5 literes V12-es erőforrásból többet kihozni. Kapott viszont új, beépített hangerőszabályzóval rendelkező kipufogórendszert a Ferrari, melynek köszönhetően már biztos, hogy több mint 830 lóerő az autó teljesítménye. A leendő tulajdonosok egyébként kérhetik könnyített verzióban, illetve aranyozott kipufogóvégekkel is.

A több erőhöz jobb aerodinamika is társul, a megjelenésben észrevehető változások nem csupán a látványosabb megjelenést szolgálják. Elöl és hátul is vékony, szénszálas anyagból készült „ajakszárnyakat” kapott a 12Cilindri, melyek nagy sebességnél javítják a stabilitást a nagyobb leszorítóerőnek köszönhetően. Emellett karbonnal emelték ki a gépháztetőn a két szellőzőt, a szélvédő előtti részt és egy kis részt az első kerékjáratnál, de a tükröket is ebbe csomagolták. Akinek mindez nem elég, opcióként még karbondiffúzort is kérhet.

Látványos változást jelentenek még az új felnik, melyeket a Novitec a Vossen nevű gyártóval közösen alkotott meg. Míg az eredeti felnik az első és hátsó tengelyen is 21 colosak voltak, addig az újakból a hátsó átmérője már 22 col. Kisebb lett a hézag az abroncsok és a kasztni között is, ez az új sportrugóknak köszönhető, melyeknek hála nagyjából 30 mm-rel közelebb került az aszfalthoz az autó.

A Ferrari 12Cilindrit a Vezess is kipróbálhatta, beszámolónk itt olvasható: