Egy interneten terjedő felvétel alapján úgy tűnik, hogy egy nő békésen bóbiskolva haladt Kanada egyik forgalmas útszakaszán, az irányítást autójának vezetéssegítő rendszereire hagyva.

A Teslát vasárnap délután vette észre egy másik autós, Carleigh King, aki videóra rögzítette a jelenetet. A képsorokon a Model Y vezetőjének feje előrebukik, testtartása pedig arra utal, hogy nincs ébren. Az autó eközben nagyjából 100 km/órával halad tovább az országúton.

A videó önmagában is vérfagyasztó, de sajnos nem ez az első hasonló eset. Az elmúlt években többször készültek olyan felvételek, amelyeken Tesla-tulajdonosok látszólag teljesen a vezetéstámogató rendszerre bízták az autót, miközben ők nem figyeltek az útra, vagy akár el is aludtak.

Nem tudni biztosan, hogy az érintett Model Y-ban melyik vezetéstámogató rendszer működött, de feltételezhető, hogy az autóban a Tesla Full Self-Driving (FSD, vagyis a közlekedés minden részletét magától kezelő, de teljes, éber felügyeletet igénylő) szoftvere volt aktiválva.

A név könnyen félreérthető, a rendszer azonban nem teszi valóban önvezetővé az autót. A sofőrnek folyamatosan figyelnie kell a forgalmat, készen kell állnia a beavatkozásra, és ami a legfontosabb: minden pillanatban ő felel a jármű irányításáért. Ha baj van, ha baleset történik, ezzel a rendszerrel is a vezetőé a felelősség.

Elvileg nincs esély szundítani a vezetőülésben, a Tesla vezetőfigyelő rendszere az utastéri kamera segítségével követi a sofőr fejének helyzetét és szemmozgását. Emellett a kormánykeréknél érzékeli, hogy a vezető kifejt-e megfelelő erőt, vagyis ténylegesen kapcsolatban van-e a kormánnyal.

Az eset ugyanakkor ismét kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy mennyire nehéz kijátszani ezeket a biztonsági megoldásokat. A videón szereplő nő napszemüveget viselt, ami megnehezíthette, hogy az utastéri kamera pontosan érzékelje a szemének állapotát.

Az egyelőre nem világos, miként kerülhette meg a kormánykerék ellenőrzését. Az interneten ugyanakkor régóta kaphatók olyan olcsó eszközök, amelyeket kifejezetten arra terveztek, hogy folyamatos terhelést utánozzanak a kormányon. Ezek használata rendkívül veszélyes, és nem változtat a jogi helyzeten.

A felvétel készítője elmondta: két gyermek ült a Tesla hátsó ülésein, így a vezető nemcsak saját magát és a környező autósokat, hanem a rá bízott gyerekeket is veszélynek tehette ki.

„A történtek miatt az egyszerű szabálysértési bírságtól a gépjármű veszélyes üzemeltetésével kapcsolatos büntetőjogi vádig többféle következmény elképzelhető” ‒ nyilatkozta Michael McLaughlin, a Brit Columbia közúti rendőrségének tizedese.