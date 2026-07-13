A rendőrök is emberek, olykor ők is követnek el hibákat ‒ az 54-es úton azonban elég necces helyzet alakult ki. Csúnyán elszámolta az előzést egy rendőrautó vezetője, de szerencsére a szemből érkező a lehető legjobban reagált.

Az út szélére lehúzódva helyet adott a rendőrautónak, így elmaradt a frontális ütközés. A rendőrautó a Bpiautosok.hu olvasójának felvétele alapján nem használt megkülönböztető jelzést.

A videóban két további veszélyes előzés látható, egy közös tanulság van: a bajt ezúttal nem az előzést megkezdő sofőrök, hanem a vétlen közlekedők lélekjelenléte előzte meg.

Pénteken felborult egy rendőrautó az M1-esen, megtudtuk, mi történt: