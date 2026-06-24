A Tesla hosszú évekkel ezelőtt nagy hangon hirdette, hogy autóiban az önvezető Autopilot működik, de a számos lebőgés, kínos, esetenként súlyos balesetek rámutattak, hogy azért messze nem tökéletes a rendszer.

A különböző modern vezetéssegítő rendszerekből összeálló, mára Full Self-Driving (FSD) néven – bár van, ahol félrevezető mivolta miatt nem engedélyezik ezt a megnevezést – futó rendszer elvben ugyan képes kezelni a normál forgalmat – sőt, illegálisan ugyan, de láttuk, hogy a gyakorlatban is megbirkózik például Budapesttel –, de mivel nem 100%-osan megbízható, a különböző országok hatóságai vagy egyenesen tiltják a használatát, vagy kikötik, hogy a sofőrnek végig figyelnie kell és készen kell állnia a beavatkozásra.

A közelmúltban néhány európai ország, Belgium, Dánia, Észtország, Hollandia és Litvánia közlekedési hatósága is engedélyezte a Tesla FSD használatát, a közeljövőben Spanyolország is csatlakozhat hozzájuk.

Egy, a holland jóváhagyást illető Facebook-beszélgetésben egy hozzászóló Tanács Zoltán tudományos és technológiai minisztert, hogy hazánk is követi-e EU-s tagtársait, amire így reagált:

„Beszélgettünk róla, és valóban, van már európai példa. Szeretnénk az ehhez hasonlókban az eddigi követők helyett élenjárókká válni. De kormánydöntés még nincs ebben a témában” – szúrta ki és írta meg a Villanyautósok.hu.

Itthon egyébként idén tesztpályás és küzúti teszteléssel készülnek a robottaxik bevezetésére, erről itt olvashatsz bővebben: