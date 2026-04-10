Bár egy 2025 végi, Kalifornia állambeli bírósági döntés alapján a Tesla ejteni kényszerült a félrevezetőnek minősített Autopilot és Full Self Driving (teljesen önvezető) kifejezéseket, helyettük már csak a „forgalomfigyelő sebességtartó automatika” és a „felügyelt önvezetés” neveket használhatják csak a szolgáltatásokra.

Ugyanakkor Kalifornia nem tiltja a 2. szintű önvezető funkciók használatát – sőt, ugye nem egy helyen 3. szinten önvezető taxik is járnak az államban –, ám az alvás, még rosszabb esetben a bódult állapotban az autóban fetrengés ott sem járja.

A közelmúltban márpedig pont egy ilyen vezetőt fogtak: március végén a vacaville-i rendőrségre érkezett bejelentés egy mozgó Tesláról, melynek vezetője szemmel láthatóan eszméletlen állapotban feküdt a vezetőülésben. Az autó ugyan tisztességesen tette a dolgát, nem okozott balesetet a kertvárosi, csendes utcákon, az egyenruhásoknak mindenképp ellenőrizniük kellett, a dolgot, azt, hogy esetleg nem szorul-e egészségügyi ellátásra a sofőr.

Az autó megállítása után kiderült, hogy az illető nem volt rosszul, vagy legalábbis nem a hagyományos értelemben, ugyanis pusztán alkohol és marihuána együttes fogyasztása „bágyasztotta el” annyira, hogy a gyeplőt a villanymotorok közé dobja.

Az önvezető funkciók használata nem tiltott, ám a vezetőnek Kaliforniában is mindig készen kell állnia a beavatkozásra, márpedig aki a volán mögött ül, az definíció szerint a vezető, hiszen a funkciók aktiválásához már irányítani kellett az autót, így az illető nem úszta meg annyival, hogy innen sétáljon haza vagy vigye el más.

A kaliforniai törvények szerint már az első esetben is 126-322 ezer forintnak megfelelő pénzbírság és hat hónapig terjedő eltiltás az ittas/bódult vezetők büntetése, de – ismétlés, baleset okozása esetén – akár letöltendő szabadságvesztés is lehet a vége.

Az önvezető autók ugyanakkor sajnos bátrabbá is tehetik a felelőtlen autósokat, a világ minden táján – Európában, Kínában – is akadnak vezetők, akik a vezetéssegítő funkciókra támaszkodva alszanak, vagy mámorosan ülnek a volán mögé.

Bár hazánkban sem szabályos teljesen az autóra hagyni a vezetést, nemrég egy Tesla Budapesten fűzte keresztül magát beavatkozás nélkül: