Ugyan a marketingszövegeknek, a különböző gyártói fantázianeveknek, a hírek hangzatos címeinek köszönhetően mára sokan úgy hiszik, a modern autók képesek a teljes önvezetésre, ez messze nem igaz, egyelőre minden rendszer használata mellett elengedhetetlen az emberi felügyelet, figyelem.

Nem tudni, hogy cikkünk szereplője szimplán naiv volt, vagy tudatosan tett a szabályokra, elvárásokra, mindenesetre a német férfi úgy döntött, szundít egyet, míg Teslájával az autópályán halad.

A Teslarati.com által kiszúrt rendőrségi közlemény szerint december 29-én az A70-es autópályán, Bamberg közelében vették észre, hogy egy Tesla vezetője az ülésben hátradőlve szunyókál, miközben az autó 110 km/órás sebességgel halad a forgalomban. A rendőrök mintegy 15 percen keresztül próbálkoztak különböző jelzésekkel megállásra bírni az autót, mire sikert értek el.

„A rendőrök észlelték, hogy a Tesla vezetője az ülésben hátradőlve, csukott szemmel fekszik, kezei nincsenek a kormányon, ami megerősítette a gyanújukat, hogy a vezetést a robotpilótára bízta, ő pedig elaludt. Nagyjából 15 perc után ébredt fel, ezt követően engedelmeskedett a rendőrök utasításainak” – közölte a szerv. Hozzátették, hogy a vezető viselkedése kábító-, bódítószer használatára utalt.

Az esetleges gyógyszeres „elpilledés” még magyarázat is lehetne, ám az intézkedő rendőrök az autóban a kormányra akasztott súlyt találtak – ez a megoldás az Autopilot kijátszására jó, hiszen az autó így úgy érzékeli, hogy a sofőr fogja a volánt, ezért nem áll le automatikusan egy biztonságos helyen–, ahogy az ülés hátradöntése is arra utal, hogy tudatos döntésről volt szó.

A Teslában alvó férfi vezetői engedélyét elvették, közúti veszélyeztetés miatt indult ellene eljárás.

Ami az Autopilotot illeti, ez az eset is mutatja, hogy a Tesla rendszere kijátszató, azaz nem biztonságos, ugyanakkor a történet a másik oldalon állóknak is muníciót jelenthet, hiszen lám, az autó még alvó sofőr mellett is elvezette magát, miközben valamely más gyártmánnyal súlyos baleset, tragédia lehetett volna a vége.

Bár ez az eset szerencsésen zárult, egyelőre a világ minden táján tilos és életveszélyes vezetés közben aludni. Ha valaki az álommal küzd a volánnál, legyen bármilyen hi-tech autója is, húzódjon félre, szálljon ki, mozgassa át a tagjait, ha pedig ezek után sem érez kellő felfrissülést, inkább iktasson be egy félórás „szundit” egy parkolóban, mielőtt folytatná az útját!