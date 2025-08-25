Igényes belső térrel vár a villanymotoros Omoda 5, barátságosan világos tetőkárpittal és oszlopborítással. Több részletmegoldást szemmel láthatóan a Mercedesről másoltak, például az ablakemelő-kapcsolókat, a hangszóróborítást és a kormányoszlopon lévő irányváltó kart. Az ajtókárpit elegáns, persze a Burmester-hatású hangszórórács itt műanyag és nem fém, de az autó nem is kerül annyiba, mint az eredeti.

Itt láthatók a belső téri fotók

30 fotó

A tükörállítás kényelmes, egyszerűen használható, mert nincs az érintőképernyőre kényszerítve a spórolás miatt, mint az újabb Volvókban. Az ülésfűtés viszont megérdemelt volna valódi kapcsolókat a menüpont helyett. A kijelző felső sorából lehúzható egy személyre szabható menü, aminek jó hasznát vesszük a vélt sebességtúllépésre kapott csipogás némításához.

Grafikai megjelenítésében is jól sikerült a közös házba foglalt két ikerkijelző. Az óracsoportnak és az érintőképernyőnek is 10,25” a képátlója a konfigurátor szerint, más forrásban 12,3” szerepel. A műszeregységre nagyban is kitehető a navigációs térkép. A sebességérték hajlamos két szám között ugrálni autópályán, ami elég idegesítő.

50 wattos a vezeték nélküli telefontöltő, sokkal gyorsabb a megszokottnál, ráadásul a légkondi hidegét gondosan odavezették a töltőtálca szélére, így nemcsak arra jó, hogy felforrjon tőle a készülék. USB-töltő mindkét üléssorban van, elöl-hátul A és C is, amit kiegészít a 12 voltos aljzat.

Az AndroidAuto és az Apple CarPlay telefontükrözés egyaránt működik vezeték nélkül is. Azzal nem tud mit kezdeni, ha az AndroidAutót használtad és utána azonos készüléket csatlakoztatsz csak bluetoothon. Erre heveny hibaüzeneteket dobál a műszerfalra és hiába okéztad le 9-szer a kapcsolódási hibát, tizedszer is kiírja.

Nagyon sok helyre és sok mindent elrakodhatunk, a könyöklő alatti üreg jó nagy, az első ülések között üregben is van bőven hely és odafigyeltek egy szinttel feljebb a rugós karmokkal megoldott, adaptív pohártartóra különféle flaskáknak.

Hátul a lábtér kényelmesen tágas a két szélen fűthető üléseken és a padlómerevítő sincs útban, viszont a fejtér kevés magas embereknek. Elöl sokkal rosszabb a helyzet, mert a széria tolótető befelé nyílik és bántóan sokat elvesz az eleve közepes fejtérből. A nyurgább vezetőknek csak a háttámla erős megdöntése marad megoldásként.

Összesen 536 literes a csomagtartó, amihez nem az orrban lévő litereket kell hozzáadni, mert frunk sajnos nincs, hanem a padló alatti részt. Nagyjából ennek a térnek a harmada van alul, aminek egy részét a tartozékok műanyaghab fachjai elveszik.

Rosszul működik a fűtésszabályozás. Hűvös időben 22 fokra állítva hideget fújt, 24-re emelve ugyanúgy, 28 foknál is dőlt a hideg a kocsiból és még 30 fokot beállítva sem volt hajlandó fűteni. A légkondi bekapcsolása javított a helyzeten, de ez így nagyon szomorú, pláne 14,5 milliós indulóárért.

Kisebb malőr ehhez képest a némítógomb működése. Ha a lehalkított rádiót felhangosítanád a hangerő-szabályozóval, akkor semmi nem történik, amikor viszont megnyomod a mute gombot, akkor ordenáré hangerővel kezd bömbölni a rádió, hiszen a némítás közben feljebb csavartam. Jobb lenne ilyenkor az eredeti némítás előtti hangerőnél maradni vagy reagálni a hangosítás lépéseire.