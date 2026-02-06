Miután helyet foglalunk, gombnyomás nélkül feléled a jármű. Egy fékpedál-érintés kell azért az igazi ébresztéshez, több rendszer ekkor kap csak áramot – például a panorámatető, melynek rolója automatikusan behúzodik, ha távozás után bezárjuk az autót. Ahogy szinte minden hibridnél, a bajuszkapcsolóra költöző menetválasztó D-be lökése itt sem jelent egyet a benzinmotor beindításával, csendben, elektromosan indulunk.

Automatikus hajtásbeállításnál inkább a villamosrendszerre helyezi a hangsúly a Jaecoo, de így van ez egyébként a hibrid módban is. A kettő között a különbséget az jelenti, hogy hibridként használva már kisebb sebességnél és terhelésnél elkezdődik a benzinégetés. Finom pedálkezeléssel azonban így is elérhető a 60 km/órás tempó tisztán elektromosan.

Amit a hibridrendszer nem kezel jól, azok a hirtelen gázadások. Ilyenkor előfordul, hogy felordít a benzinmotor, és kell aztán némi idő a lecsillapodáshoz, de a legtöbb helyzetet azért megpróbálja kimozogni az autó. Igaz, ez a mozgás nem egy sprint, melyet a gyorsulási idő is előre jelzett már.

Maga a hibridrendszer működési szempontból nem tartogat különlegességeket, bár az fura, hogy az intelligens és a kényszerített használat (ez jelenti a töltésmegtartást, 30 és 80 százalék közé állítható) mellett van egy olyan mód is, hogy kezdeti – ami a gyári alapbeállítás, és aminek a használatát nem ajánlja az autó. Hiányzik az is, hogy az autó százalékosan kiírja, hogy mennyire van feltöltve az akkumulátor. Ez azért is érdekes, mert a töltésmegtartást pont így, százalékosan lehet megadni, de közben minden más felületen hatótávban kommunikál az autó.

Ha a hibridrendszerek különféle beállításai nem lennének elegendőek, még az autó dinamikájába is beleszólhatunk az Eco, Normal és Sport módokkal. Ezek csak a haladás lendületességére hatnak, értelemszerűen Sportban a legérzékenyebb a gázadásra az autó, de azért nem ég és föld a differencia a skála két vége között.

Kétféle féküzemmód is elérhető, sportos állapotban kifejezetten nagyot lassulunk már kis érintésre is. Nem is volt ez kényelmes, mert kiemelte, hogy a Jaecoo 7 hajlamos a hosszirányú dőlésekre. Heves lassításoknál illedelmesen bólint, gázadásra pedig orrot emel az autó. Előbbi kimért fékezésekkel elkerülhető, de a gázzal nem is kellett sokat játszani ahhoz, hogy úgy megemelkedjen a kocsi orra, hogy a kerekek elforogjanak a téli hideg, nyálkás utakon kanyarodás közben vagy fekvőrendőr után. Nagyon furcsa volt ez a viselkedés annak fényében, hogy a motor az első tengelyt terheli jobban, úgy pedig végképp, hogy oldalirányban ilyen kilengéseket nem tapasztaltunk. A futómű puhább hangolása az úthibák elleni küzdelemben azért jól jött.

Külön állítható a kormányzási ellenállás két szinten. Normál üzemben nagyon könnyű, szinten ellenállás nélküli, érzéketlen az irányítás, és csak tippelhetünk, mi történik a kerekekkel. Emiatt egész hamar, de legalább városi tempó felett érdemes sportra váltani. Ez sem túl sportos, de ad némi biztosságot nagyobb sebességnél.

Méretét leszámítva minden menettulajdonsága azt sugallja, hogy a városi, illetve a rövidebb, nem túl tempós vidéki utakon érzi jól magát a Jaecoo 7. Tény, hogy a manőverezhetőség remek és a kilátás is jó, az orrkialakítás miatt gyakorlatilag látjuk az autó végét. A belső visszapillantó tükör fura, mert abban többet látunk a beltérből, mint a mögöttünk lévő világból, de ha tolatásra kerülne sor, úgyis ott van a kamerarendszer.

Eltántorítani azért nem szeretnénk senkit az autópálya-használattól, a Jaecoo 7-tel nem olyan kellemetlen a sztrádahasználat, mint például a Chery Tiggo 4-gyel volt a bömbölő motor miatt. Hanghatás azért van, 110-es tempónál már halljuk a gördülést, melyet 130-ig elnyom a szélzaj. Az autó ereje pont ahhoz elég, hogy nyugisan haladjunk, többhöz azonban nemigen. Ha a kamionsort kielőztük vele, nem sok dolog indokolja a belső sáv bitorlását, 130 felett nem virgonckodik az autó. Sokkal inkább érződik 220 lóerősnek, mint háromszáz felettinek.

Vezetéstámogatóinak működését illetően a Jaecoo 7 a kínai mezőny jobbik felébe tartozik. Kütyüi nem idegesítőek, a sávelhagyás-figyelmeztető sem túl agresszív, a sebességtúllépést is két finom hang jelzi. Váratlanul szigorúan egyedül akkor szólt, ha nem az útra figyeltünk – már az sem tetszett neki, ha a főképernyőn matattunk. Ezeket a funkciókat azonban a legördülő menüből egyszerűen, pár érintéssel ki lehet kapcsolni. A sávtartó kicsit csámborgós, a saját magának kijelölt sávon belüli tartományokban „pattog” az autó, ezért nem sokat használtuk.

A fogyasztási kérdés kardinális a kínai autóknál. Sok márka csak az utolsó x kilométeres adatokat közli (jelen esetben az utolsó 50 kilométert), így a valós fogyasztás kiszámítása, főleg az ilyen hibrideknél egy nyomozással is felér. Számításaink szerint 100 kilométerre vetítve (külső töltésből) 13-14 kWh áramot és 4,6 liter benzint fogyasztottunk. Ha azt nézzük, hogy egy liter benzin kb. 9 kWh energiát tartalmaz, akkor 6,1 literes vegyes fogyasztásról beszélhetünk – nem rossz érték egy ekkora autótól. A WLTP-mérések szerint a 60 literes üzemanyagtankból és az akksiból akár 1200 km-es hatótáv is kihozható, ez a mi fogyasztási értékeinkkel inkább 900-950 km-t jelent.